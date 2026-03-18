KTM-Boss erklärt: Was Acosta heuer so stark macht

Mit dem 21-jährigen Spanier sei heuer zu rechnen: „Er war schon immer ein außergewöhnliches Talent, ist jetzt aber auch reifer geworden. Letztes Jahr hat er zu Beginn zu viel auf Probleme mit dem Motorrad geschoben. Am Ende musste er erkennen, dass er es in die Top-3 der WM geschafft hätte, wenn er schon früher an das Bike geglaubt hätte. Das war ein wichtiger Lerneffekt.“