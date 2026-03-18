KTM-Boss erklärt: Was Acosta heuer so stark macht

Pedro Acosta lässt KTM in der MotoGP derzeit strahlen. Beim Comeback der Motorrad-WM in Brasilien kämpft er um seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Der Jäger ist gleichzeitig Gejagter. Sportchef Pit Beirer lobt sein größtes Talent im Stall.
Neuland betreten alle MotoGP-Asse am Wochenende, wo erstmalsseit 37 Jahren wieder am „Autodromo Ayrton Senna“ im brasilianischen Goiania gefahren wird. „Statistisch gesehen sind wir sehr stark, wenn es auf eine neue Strecke geht“, weiß KTM-Sportchef Pit Beirer. 2022 gewann Miguel Oliveira bei der Premiere im indonesischen Mandalika, ein Jahr später verpasste Brad Binder als Vierter das Podest beim Debüt in Indien nur knapp.
Wenn Pedro Acosta das ganze Rennen auf Augenhöhe mitfährt, sogar attackieren kann, ist das ein sehr gutes Signal für diese Saison.
KTM-Sportchef Pit Beirer
In der Fahrer-WM in Führung
Nach Brasilien reist KTM erstmals mit der Führung in der Fahrer- und Team-WM im Gepäck. „Der Auftakt in Thailand war ein Befreiungsschlag, aber es war ja nur ein Rennwochenende“, so Beirer, der daraus trotzdem eine Tendenz abliest: „Die Ducati mit Marc Marquez drauf ist immer die Benchmark. Wenn Pedro Acosta das ganze Rennen auf Augenhöhe mitfährt, sogar attackieren kann, ist das ein sehr gutes Signal für diese Saison.“
GP-Starts: 42
GP-Siege: 0
Podestplätze: 11
Polepositions: 1
Sprint-Siege: 1
Sprint-Podien: 12
WM-Punkte: 554
Mit dem 21-jährigen Spanier sei heuer zu rechnen: „Er war schon immer ein außergewöhnliches Talent, ist jetzt aber auch reifer geworden. Letztes Jahr hat er zu Beginn zu viel auf Probleme mit dem Motorrad geschoben. Am Ende musste er erkennen, dass er es in die Top-3 der WM geschafft hätte, wenn er schon früher an das Bike geglaubt hätte. Das war ein wichtiger Lerneffekt.“
Jetzt ist Acosta erstmals der Gejagte, jagt seinerseits aber seinen heiß ersehnten ersten GP-Sieg. In Brasilien, wo gerade Aufräumarbeiten laufen, nachdem die Strecke von heftigem Regen überflutet wurde.
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