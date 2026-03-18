FC Barcelona gegen Newcastle – ab 18.45 Uhr LIVE

Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Der FC Barcelona empfängt Newcastle United, wir berichten ab 18.45 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Barcelona schrammte in Newcastle nach einem späten Elfertor von Lamine Yamal zum 1:1 an einer Niederlage vorbei. Die Elf von Hansi Flick will im Camp Nou an das 5:2-Schützenfest gegen Sevilla anschließen. Mit Flicks Arbeit sind die Katalanen offenbar zufrieden. Der Deutsche steht laut Präsident Joan Laporta vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung bis 2028. Flick ist seit Sommer 2024 Barcelonas Chefcoach und führte den Klub gleich in seiner ersten Saison zu Meisterschaft und Cupsieg. „Er hat das Team mit denselben Spielern funktionieren lassen, die zuvor nicht funktionierten“, lobte Laporta.
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