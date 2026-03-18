„Auch wir Referees haben 160 Puls und Emotionen!“

Der Chef, einer seiner Referees, ein Vereinsfunktionär und ein Landesliga-Spieler! Ehe ab Freitag der Fußball wieder in ganz Oberösterreich rollt, war das bei der Schiedsrichter-Schulung in Gmunden die „Aufstellung“ für eine Podiumsdiskussion, deren Thema die gegenseitigen Erwartungshaltungen waren.