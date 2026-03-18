„Is This Thing On?“: Spannende Tragikomödie

Nach Jahren der Ehe stehen Alex (Will Arnett) und Tess (Laura Dern) vor dem Aus – und vor sich selbst. Zwischen Scheidung, Sinnkrise und Co-Parenting beginnt für beide eine schmerzhafte, aber ehrliche Neuorientierung. Denn: Manchmal zeigt sich erst im Bruch, was im Leben wirklich gefehlt hat. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur spannenden Tragikomödie „Is This Thing On?“.
Nach zwanzig Jahren des Zusammenraufens zeigt die Ehe von Alex (Will Arnett) und Tess (unterfordert: Laura Dern), Eltern zweier Buben, nicht mehr abzuleugnende Ermüdungserscheinungen. Es reicht, finden beide, und so wird der gemeinsame Freundeskreis über ihre Trennung informiert. Alex’ dem Zufall geschuldeter Versuch, sich als Stand-up-Comedian in der New Yorker Clubszene zu bewähren, zeigt therapeutische Wirkung. Schön für ihn.
Und sonst? Nix weiter. Kleine Auftritte vor Publikum, größere Streitigkeiten mit der genervten Noch-Ehefrau, einer ehemaligen Spitzensportlerin. Bradley Coopers dritte Regiearbeit – er selbst spielt einen überflüssigen Nebenpart – tröpfelt dahin wie ein inkontinenter Wasserhahn, diese beiläufigen Beziehungsbanalitäten muss man mögen.
Nach einer Geburtstagsparty werden Konfetti und schale Gefühle gleichermaßen zusammengekehrt. Na dann, schönes Leben noch.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.