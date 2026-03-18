„Is This Thing On?“: Spannende Tragikomödie

Nach Jahren der Ehe stehen Alex (Will Arnett) und Tess (Laura Dern) vor dem Aus – und vor sich selbst. Zwischen Scheidung, Sinnkrise und Co-Parenting beginnt für beide eine schmerzhafte, aber ehrliche Neuorientierung. Denn: Manchmal zeigt sich erst im Bruch, was im Leben wirklich gefehlt hat. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zur spannenden Tragikomödie „Is This Thing On?“.