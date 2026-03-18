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Herbie selbstkritisch

Schwieriger Umbau! 18 VSV-Cracks haben Vertrag

Kärnten
18.03.2026 21:59
Für VSV gab´s gegen Graz eine auf den Deckel.
Für VSV gab´s gegen Graz eine auf den Deckel.(Bild: GEPA)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Der VSV schied zum vierten Mal in Folge im Play-off-Viertelfinale aus! Das unrühmliche 2:6 zum Ausklang mit dem Horrorstart (0:6 nach 16 Minuten!) tut doppelt weh - jetzt werden die Wunden geleckt. Sportchef Herbie Hohenberger ist selbstkritisch, will aus seinen Fehlern lernen. Ein großes Problem war, dass es im Team und im Umfeld nie Ruhe gab. 

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Vieles ging schief, nur wenig klappte! Das 2:6 des VSV gegen Graz zum Abschluss war ein Spiegelbild des Jahres. Herbie Hohenberger: „So kann man nicht auftreten, die meisten Spieler hatten schon vor dem Match abgeschlossen.“ Am Ende purzelte man mit 0:4 aus der Viertelfinal-Serie.

VSV-Sportchef Herbie Hohenberger will aus den Fehlern lernen.
VSV-Sportchef Herbie Hohenberger will aus den Fehlern lernen.(Bild: Florian Pessentheiner)

Hohenberger selbstkritisch
Herbie ist auch selbstkritisch – es war ja sein erstes Jahr als Sportchef. „Wir müssen auch unsere Leistung reflektieren, werden das ausgiebig tun. Ich werde versuchen, aus den Fehlern zu lernen. Es gab nie eine Ruhe im Team – das muss besser werden.“

Die meisten Neuzugänge stark
Zufrieden war er mit den meisten Neuzugängen. „Adam Helewka und Nick Hutchison haben überzeugt, auch Joel Teasdale, Brett Budgell oder Michael Kernberger.“ Auch mit Trainer Pierre Allard ist er happy: „Die Mannschaft hat sich unter ihm körperlich und defensiv gesteigert. Die Team-Leistung war in den letzten eineinhalb Monaten voll okay.“ Nächste Saison muss sich trotzdem vieles ändern. „Ich werde vier Monate vor Meisterschaftsbeginn da sein“, sagt Allard.

Adam Helewka bleibt in Villach.
Adam Helewka bleibt in Villach.(Bild: GEPA)

Beim Team kann sich aber nicht viel ändern – gleich 18 Cracks haben noch einen Vertrag: Joe Cannata, Alex Wall, Adam Helewka, Philipp Lindner, Steven Strong, Felix Maxa, Kevin Hancock, John Hughes, Nick Hutchison, Alex Rauchenwald, Maxi Rebernig, Nikita Scherbak, Elias Wallenta, Julian Raspotnig, Nico Uschan, Paolo Wieltschnig, Paul und Jakob Sintschnig.

Auch Brunner ein Thema
Mark Katic beendet die Karriere, Dylan MacPherson wechselt zu Pilsen (Tsch), Guus van Nes tendiert zurück nach Vorarlberg. Paul Sintschnig will nach Amerika, auch bei Thomas Vallant stehen die Zeichen auf Abschied. Michael Kernberger hätte man gerne, er hat aber in Innsbruck signiert. Da wäre Nico Brunner (Vertrag in Graz läuft aus!) ein Thema. VSV überlegt generell, ob man mit drei oder vier Legionären in der Abwehr spielt. Ein Stürmer und ein Abwehrchef werden fix kommen.

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