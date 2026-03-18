Schwieriger Umbau! 18 VSV-Cracks haben Vertrag

Auch Brunner ein Thema

Mark Katic beendet die Karriere, Dylan MacPherson wechselt zu Pilsen (Tsch), Guus van Nes tendiert zurück nach Vorarlberg. Paul Sintschnig will nach Amerika, auch bei Thomas Vallant stehen die Zeichen auf Abschied. Michael Kernberger hätte man gerne, er hat aber in Innsbruck signiert. Da wäre Nico Brunner (Vertrag in Graz läuft aus!) ein Thema. VSV überlegt generell, ob man mit drei oder vier Legionären in der Abwehr spielt. Ein Stürmer und ein Abwehrchef werden fix kommen.