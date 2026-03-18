Schwieriger Umbau! 18 VSV-Cracks haben Vertrag

Der VSV schied zum vierten Mal in Folge im Play-off-Viertelfinale aus! Das unrühmliche 2:6 zum Ausklang mit dem Horrorstart (0:6 nach 16 Minuten!) tut doppelt weh - jetzt werden die Wunden geleckt. Sportchef Herbie Hohenberger ist selbstkritisch, will aus seinen Fehlern lernen. Ein großes Problem war, dass es im Team und im Umfeld nie Ruhe gab.
Vieles ging schief, nur wenig klappte! Das 2:6 des VSV gegen Graz zum Abschluss war ein Spiegelbild des Jahres. Herbie Hohenberger: „So kann man nicht auftreten, die meisten Spieler hatten schon vor dem Match abgeschlossen.“ Am Ende purzelte man mit 0:4 aus der Viertelfinal-Serie.
Hohenberger selbstkritisch
Herbie ist auch selbstkritisch – es war ja sein erstes Jahr als Sportchef. „Wir müssen auch unsere Leistung reflektieren, werden das ausgiebig tun. Ich werde versuchen, aus den Fehlern zu lernen. Es gab nie eine Ruhe im Team – das muss besser werden.“
Die meisten Neuzugänge stark
Zufrieden war er mit den meisten Neuzugängen. „Adam Helewka und Nick Hutchison haben überzeugt, auch Joel Teasdale, Brett Budgell oder Michael Kernberger.“ Auch mit Trainer Pierre Allard ist er happy: „Die Mannschaft hat sich unter ihm körperlich und defensiv gesteigert. Die Team-Leistung war in den letzten eineinhalb Monaten voll okay.“ Nächste Saison muss sich trotzdem vieles ändern. „Ich werde vier Monate vor Meisterschaftsbeginn da sein“, sagt Allard.
Beim Team kann sich aber nicht viel ändern – gleich 18 Cracks haben noch einen Vertrag: Joe Cannata, Alex Wall, Adam Helewka, Philipp Lindner, Steven Strong, Felix Maxa, Kevin Hancock, John Hughes, Nick Hutchison, Alex Rauchenwald, Maxi Rebernig, Nikita Scherbak, Elias Wallenta, Julian Raspotnig, Nico Uschan, Paolo Wieltschnig, Paul und Jakob Sintschnig.
Auch Brunner ein Thema
Mark Katic beendet die Karriere, Dylan MacPherson wechselt zu Pilsen (Tsch), Guus van Nes tendiert zurück nach Vorarlberg. Paul Sintschnig will nach Amerika, auch bei Thomas Vallant stehen die Zeichen auf Abschied. Michael Kernberger hätte man gerne, er hat aber in Innsbruck signiert. Da wäre Nico Brunner (Vertrag in Graz läuft aus!) ein Thema. VSV überlegt generell, ob man mit drei oder vier Legionären in der Abwehr spielt. Ein Stürmer und ein Abwehrchef werden fix kommen.
Der Traum von Hochkofler
Und zwei starke Österreicher sollen her. Da träumt man von Peter Hochkofler, der in Salzburg noch nicht verlängert hat. Dazu sind Clemens Krainz (Kitzbühel) oder Andi Kristler (Linz) Thema. Als Zweier-Goalie soll Rene Swette bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.