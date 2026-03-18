Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Champions League

FC Liverpool gegen Galatasaray – ab 21 Uhr LIVE

Champions League
18.03.2026 05:19
Liverpool empfängt Galatasaray.
Liverpool empfängt Galatasaray.(Bild: AP/Khalil Hamra)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Der FC Liverpool empfängt Galatasaray, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Einen Sieg bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen – darunter das 0:1 gegen Galatasaray im Hinspiel – hat Liverpool im März bisher angeschrieben. Die Gegner waren neben den Türken das Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton (Partien in Liga und FA Cup) sowie die schwer strauchelnden Spurs. Dem Ausgleichstor gegen Tottenham in der 90. Minute folgte deutlicher Unmut von den Rängen. Schon 21 Punkte liegt der Titelverteidiger in der Tabelle bereits hinter Tabellenführer Arsenal.

„Wir müssen aufwachen, wenn wir so weitermachen, können wir uns über die Conference League glücklich schätzen“, sagte Liverpool-Star Dominik Szoboszlai. „Ich weiß wirklich nicht, warum das alles passiert“, war der Ungar ratlos. Slot, der im Vorjahr als Meistermacher gefeiert wurde, meinte über die enttäuschten Fans: „Wenn die Mannschaft nicht auf dem Standard spielt, den sie gewohnt sind, ist es normal, dass sie frustriert sind.“ Eine Liverpool-Legende sah den Niederländer gefordert. Jamie Carragher sprach von einer „furchtbaren Leistung“ der Mannschaft. „Die große Frage ist: Liegt das am Trainer oder an der Zusammensetzung des Kaders? Ich bin mir nicht sicher“, erklärte der ehemalige Verteidiger.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Champions League
18.03.2026 05:19
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
190.252 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
167.466 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
152.570 mal gelesen
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1460 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1331 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1268 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Mehr Champions League
Champions League
Bayern München gegen Atalanta – ab 21 Uhr LIVE
Champions League
Tottenham gegen Atletico Madrid – ab 21 Uhr LIVE
Champions League
FC Liverpool gegen Galatasaray – ab 21 Uhr LIVE
Champions League
FC Barcelona gegen Newcastle – ab 18.45 Uhr LIVE
Champions League
Chelsea kassiert gegen PSG die nächste Abreibung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf