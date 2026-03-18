FC Liverpool gegen Galatasaray – ab 21 Uhr LIVE

Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Der FC Liverpool empfängt Galatasaray, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Einen Sieg bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen – darunter das 0:1 gegen Galatasaray im Hinspiel – hat Liverpool im März bisher angeschrieben. Die Gegner waren neben den Türken das Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton (Partien in Liga und FA Cup) sowie die schwer strauchelnden Spurs. Dem Ausgleichstor gegen Tottenham in der 90. Minute folgte deutlicher Unmut von den Rängen. Schon 21 Punkte liegt der Titelverteidiger in der Tabelle bereits hinter Tabellenführer Arsenal.
„Wir müssen aufwachen, wenn wir so weitermachen, können wir uns über die Conference League glücklich schätzen“, sagte Liverpool-Star Dominik Szoboszlai. „Ich weiß wirklich nicht, warum das alles passiert“, war der Ungar ratlos. Slot, der im Vorjahr als Meistermacher gefeiert wurde, meinte über die enttäuschten Fans: „Wenn die Mannschaft nicht auf dem Standard spielt, den sie gewohnt sind, ist es normal, dass sie frustriert sind.“ Eine Liverpool-Legende sah den Niederländer gefordert. Jamie Carragher sprach von einer „furchtbaren Leistung“ der Mannschaft. „Die große Frage ist: Liegt das am Trainer oder an der Zusammensetzung des Kaders? Ich bin mir nicht sicher“, erklärte der ehemalige Verteidiger.
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