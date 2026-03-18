FC Liverpool gegen Galatasaray – ab 21 Uhr LIVE

„Wir müssen aufwachen, wenn wir so weitermachen, können wir uns über die Conference League glücklich schätzen“, sagte Liverpool-Star Dominik Szoboszlai. „Ich weiß wirklich nicht, warum das alles passiert“, war der Ungar ratlos. Slot, der im Vorjahr als Meistermacher gefeiert wurde, meinte über die enttäuschten Fans: „Wenn die Mannschaft nicht auf dem Standard spielt, den sie gewohnt sind, ist es normal, dass sie frustriert sind.“ Eine Liverpool-Legende sah den Niederländer gefordert. Jamie Carragher sprach von einer „furchtbaren Leistung“ der Mannschaft. „Die große Frage ist: Liegt das am Trainer oder an der Zusammensetzung des Kaders? Ich bin mir nicht sicher“, erklärte der ehemalige Verteidiger.