Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Trainer Lacroix

„Wäre dumm, wenn wir nicht verlängern wollen“

Steiermark
18.03.2026 20:30
Dan Lacroix ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der 99ers
Dan Lacroix ist ein wichtiger Erfolgsfaktor der 99ers(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Die GRaz 99ers warten nach Eiltempo im Viertelfinale auf den nächsten Gegner. Die Spieler haben zwei Tage frei. Trainer Dan Lacroix soll in Graz bleiben, wenn es nach Sportdirektor Philipp Pinter geht.

0 Kommentare

„Dieses erste Drittel war überragend!“, applaudierte Sportchef Philipp Pinter seinen Grazer Eishockey-Cracks. In nur elf Minuten schenkten sie Villach beim 6:2-Erfolg alle sechs Tore ein und fixierten damit den 4:0-Sieg in der Serie – dem ersten „Sweep“ der 99ers-Historie. „Ich bin extrem stolz.“ Dass es schnell in die andere Richtung gehen kann, das erlebte Serienmeister Salzburg – die Bullen wurden von Pustertal mit dem 0:4 entthront. Kein Sieg ist eine negative Premiere in der Vereinsgeschichte.

ICEHL-Play-offs

  • VSV – 99ers 2:6 (0:6, 2:0, 0:0). Tore: 0:1 (5.) Haudum, 0:2 (7.) Collins, 0:3 (7.), 0:4 (8.) Conley, 0:5 (13.) Kotkansalo, 0:6 (16.) Conley, 1:6 (29/SH) Helewka, 2:6 (40./PP2) Budgell. Graz99ers mit 4:0-Siegen im Semifinale.  
  • Pustertal – Salzburg 2:1 n.V. (0:1, 1:0, 0:0, 1:0). – Pustertal mit 4:0 im Semifinale.  
  • Laibach – Bozen 4:0 (0:0, 3:0, 1:0). – Stand: 3:1. – 5. Spiel, Donnerstag: Bozen – Laibach (19.45).  
  • Fehervar – KAC 2:1 (0:1, 2:0, 0:0). – Stand: 1:1. – 3. Spiel, Donnerstag: KAC – Fehervar (19.15).
  • Halbfinale „best of 7“
    1. Spiel: Palmsonntag 29. März
    2. Spiel: Dienstag, 31. März
    3. Spiel: Donnerstag, 2. April
    4. Spiel: Ostersonntag, 5. April
    Falls nötig 7./9./12. April  
  • Im Halbfinale trifft das bestplatzierte Team auf die Mannschaft mit dem schlechtesten Ranking aus dem Grunddurchgang. Die Graz99ers starten dank des ersten Tabellenplatzes mit einem Heimspiel ins Halbfinale. Tickets für die Semifinalspiele gibt’s ab Montag, 23. März (12 Uhr). 

Den Grazern war das egal, sie feierten mit ihren Fans den Aufstieg. Coach Dan Lacroix gab seinen Spielern dafür zwei Tage frei. „Das ist gut für Körper und Geist“, weiß der Kanadier. Nach der im Eiltempo genommenen Hürde haben die 99ers bis nächste Woche Sonntag Pause, ehe es im Halbfinale weitergeht. Karten für die Heimspiele gibt es ab Montag (12 Uhr). Der Gegner ist offen – Fehervar (10.), Laibach (6.) und Pustertal (5.) sind aktuell noch in der „Verlosung“. Abhängig davon, wer im Grunddurchgang am schlechtesten platziert war und aufsteigt.

Kein spezieller Wunsch
“Wir werden in Ruhe weiterarbeiten und die anderen Serien beobachten. Dann sehen wir eh, wie es sich entwickelt und wer nächster Gegner wird“, hat Lacroix keinen speziellen Wunsch. Die lange Pause beunruhigt ihn nicht sonderlich: „Wir haben vor längeren Pausen, wie zum Beispiel während Olympia, immer gut gespielt. Und danach jedes Mal unsere Arbeit gut erledigt. Für angeschlagene Spieler ist die Pause sicher hilfreich.“

Die 99ers hatten gegen den VSV leicht lachen
Die 99ers hatten gegen den VSV leicht lachen(Bild: GEPA)

Mit dem Verlauf des Viertelfinales ist der Coach sehr zufrieden. „Ich will gar nicht viel zurückschauen, bin glücklich, wie wir gespielt haben. Doch auch schon im Grunddurchgang haben wir gezeigt, was wir draufhaben. Da haben wir es mehrmals geschafft, dass wir bei Rückständen immer wieder zurück ins Spiel gekommen sind. Davor habe ich Respekt.“ Den er auch vorm VSV zeigt, der in seinen Augen ein harter Gegner war.

Rhythmus ist kein Thema
Dass die 99ers wegen des schnellen Aufstiegs und der folgenden langen Pause den Rhythmus verlieren könnten, davor hat auch Pinter keine Angst. „Unser Trainerteam ist so gut vorbereitet, da wird die Spannung in den Trainings hochgehalten. Sie machen Belastungssteuerung in Perfektion. Rhythmus hin oder her.“

Lesen Sie auch:
Daniel Woger (2. v. li.) spielte in Summe neun Saisonen lang für die 99ers. Heuer traut der ...
Krone Plus Logo
„Es ist angerichtet“
99ers-Legende tippt im Meisterrennen auf Graz
17.03.2026

Die nächste Hürde im Halbfinale ist noch nicht bekannt, an eine andere denken die Grazer Verantwortlichen aber bereits: die Vertragsverlängerung von Trainer Lacroix. „Jeder weiß, wie gut seine Arbeit ist. Er hat einen irrsinnig guten Zugriff aufs Team, das sich hervorragend präsentiert. Wir spielen ein geiles Hockey. Ich wäre also dumm, wenn ich sagen würde, dass wir nicht verlängern wollen.“ Und dass sich der Trainer in Graz wohlfühlt, ist kein Geheimnis.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
18.03.2026 20:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
209.511 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
162.612 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
141.676 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2394 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1762 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1335 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf