„Wäre dumm, wenn wir nicht verlängern wollen“

Mit dem Verlauf des Viertelfinales ist der Coach sehr zufrieden. „Ich will gar nicht viel zurückschauen, bin glücklich, wie wir gespielt haben. Doch auch schon im Grunddurchgang haben wir gezeigt, was wir draufhaben. Da haben wir es mehrmals geschafft, dass wir bei Rückständen immer wieder zurück ins Spiel gekommen sind. Davor habe ich Respekt.“ Den er auch vorm VSV zeigt, der in seinen Augen ein harter Gegner war.