WM-Gastgeber im Krieg: EU sorgt sich um die Fans

Seit etwas mehr als zwei Wochen führen die USA, einer der Gastgeber der kommenden Fußball-WM, einen blutigen Krieg gegen den Iran, dessen Nationalteam sich für das Turnier qualifiziert hat. Überlegungen von Boykottaufrufen bis hin zu Spielverlegungen nach Mexiko oder Kanada hört man aus Teheran. Das islamistische Mullah-Regime wehrt sich mit aller Kraft. Experten befürchten, der Iran besitze auch nach wie vor die Fähigkeiten, großangelegte Terroranschläge zu organisieren, zu bezahlen und auch durchzuführen. In Europa. Aber auch in den USA.