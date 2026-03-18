Regierung billigt Paket: Italien senkt Spritpreise

Die italienische Regierung hat am Mittwoch ein Maßnahmenpaket zur Senkung der Kraftstoffpreise gebilligt, die infolge der Iran-Krise stark gestiegen sind. Der Benzinpreis wird somit bereits am Donnerstag 20 Tage lang um 25 Cent reduziert, erklärte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nach der Kabinettssitzung in Rom. Die Maßnahmen sollen den Staat rund eine Milliarde Euro kosten und könnten verlängert werden, falls der Krieg im Iran länger andauert.