Bayern München gegen Atalanta – ab 21 Uhr LIVE

Bei den Bayern beschäftigte weniger der Gegner, sondern die Torhüter-Misere die Schlagzeilen vor der Partie. Mit Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich und Leon Klanac waren zuletzt gleich vier Keeper verletzt. Zu Wochenbeginn wurde in München gemutmaßt, dass der erst 16-jährige Leonard Prescott zu seinem Profidebüt kommen könnte. Der 1,96 m große Teenager saß zuletzt schon auf der Bank. Urbig soll nun jedoch rechtzeitig von seiner Gehirnerschütterung genesen sein.