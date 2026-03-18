Bayern München gegen Atalanta – ab 21 Uhr LIVE

Achtelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League. Der FC Bayern empfängt Atalanta Bergamo, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Bei den Bayern beschäftigte weniger der Gegner, sondern die Torhüter-Misere die Schlagzeilen vor der Partie. Mit Manuel Neuer, Jonas Urbig, Sven Ulreich und Leon Klanac waren zuletzt gleich vier Keeper verletzt. Zu Wochenbeginn wurde in München gemutmaßt, dass der erst 16-jährige Leonard Prescott zu seinem Profidebüt kommen könnte. Der 1,96 m große Teenager saß zuletzt schon auf der Bank. Urbig soll nun jedoch rechtzeitig von seiner Gehirnerschütterung genesen sein.
Konrad Laimer geht gegen Bergamo vorbelastet in die Partie. Der Salzburger wäre bei einer weiteren Gelben Karte im ersten Viertelfinal-Spiel gesperrt. Schon am Mittwoch sind Joshua Kimmich und Michael Olise wegen Sperren nicht dabei. Das Duo hatte sich in Bergamo beim Stand von 6:0 Gelbe Karten abgeholt. Trainer Vincent Kompany will das Heimspiel trotz der komfortablen Ausgangslage und wenig Druck „richtig seriös gewinnen“, wie er klarstellte.
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