Vom Battle-Rapper zum Premierminister Nepals

Bevor er die politische Elite des Landes zerschlug, attackierte Balen Shah seine Gegner mit sozialkritischen Rap-Reimen. Inmitten blutiger Unruhen in Nepal avancierte der 35-Jährige zum politischen Popstar. Jetzt steht der frühere Battle-Rapper als Premierminister an der Spitze des Staates.
Es ist fix: Mit nur 35 Jahren wird Balendra Shah, den alle nur Balen nennen, der nächste Premierminister des armen Himalaya-Staates. Seine zentristische Rastriya Swatantra Party (RSP) schreibt Geschichte und erringt das größte Mandat in Nepals Geschichte. Die RSP gewinnt 182 der 275 Sitze im Parlament und verfehlt die Zweidrittelmehrheit nur um zwei Sitze. Der sozialdemokratische Nepali Congress wurde mit 38 Sitzen Zweiter, die Kommunistische Partei Nepals UML mit 25 Sitzen Dritter. Ein revolutionärer Umsturz für das als festgefahren geltende politische System Nepals, eine brutale Absage an die Vergangenheit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.