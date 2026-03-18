Zwar weniger Firmenpleiten, aber Druck bleibt hoch

Laut einer Hochrechnung gab es im ersten Quartal in Tirol einen Rückgang bei den Firmennsolvenzen. Für eine Jubelstimmung sorgt das aber nicht. Denn laut KSV bleibt das „wirtschaftliche Umfeld schwierig“. Unterdessen ist auch der Rückgang bei den Privatpleiten ein trügerisches Zeichen.
Nach einigen Millionenpleiten, die in den vergangenen Wochen in Tirol bekannt wurden, wurde sie mit großer Spannung erwartet: Die Rede ist von der Hochrechnung vom Kreditschutzverband von 1870 (KSV) bezüglich der Firmeninsolvenzen im ersten Quartal.
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