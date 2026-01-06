Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Staatsversagen in Deutschland

Kolumnen
06.01.2026 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Dass ihr Land immer weniger funktioniert, bringt immer mehr Deutsche zur Verzweiflung. Brennpunkt ist Berlin. Dort tobte erst der übliche Silvesterkrieg. Dann fiel in Teilen der Stadt der Strom aus – und das bis Donnerstag(!), weil sich die Reparatur – anders als in der Ukraine trotz Kriegs – hinzieht: 35.000 Haushalte bei Frost in Dunkelheit. Die Notmaßnahmen verdienen ihren Namen nicht und sie waren von Anbeginn von argen Unzulänglichkeiten gekennzeichnet. Viele Einwohner lehnen wegen der ausufernden Einbruchskriminalität eine Evakuierung ab. Der Stromausfall ist die Folge des Anschlags einer linken Stadtguerilla „gegen Villenbesitzer“.

Berlin – das ist das Zusammenschmelzen von linksradikaler und migrantischer Militanz. Berlin ist der Ausdruck des Staatsversagens und dieser Absturz ist die Folge des Bildungsversagens über zwei Generationen hinweg. Der Staat kann nicht mehr organisieren, er hat die Lenkungskraft verloren, das Personal ist nur noch zweitklassig: ein Multiorganversagen.

Deutschland hatte aufgehört, der Klassenbeste in Europa zu sein, als Bundeskanzler Helmut Schmidt 1982 gestürzt wurde. Und es ist kein Zufall, dass sein politischer Stern 1962 als Krisenmanager der Hamburger Sturmflut aufgegangen war.

Wenn wir in Österreich der Politik und den Behörden Versäumnisse vorwerfen, sollten wir die deutschen Zustände im Auge haben. Das hilft zwar nicht, aber es beruhigt irgendwie.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
