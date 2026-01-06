Staatsversagen in Deutschland

Dass ihr Land immer weniger funktioniert, bringt immer mehr Deutsche zur Verzweiflung. Brennpunkt ist Berlin. Dort tobte erst der übliche Silvesterkrieg. Dann fiel in Teilen der Stadt der Strom aus – und das bis Donnerstag(!), weil sich die Reparatur – anders als in der Ukraine trotz Kriegs – hinzieht: 35.000 Haushalte bei Frost in Dunkelheit. Die Notmaßnahmen verdienen ihren Namen nicht und sie waren von Anbeginn von argen Unzulänglichkeiten gekennzeichnet. Viele Einwohner lehnen wegen der ausufernden Einbruchskriminalität eine Evakuierung ab. Der Stromausfall ist die Folge des Anschlags einer linken Stadtguerilla „gegen Villenbesitzer“.