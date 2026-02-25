Loch im Querruder: US-Passagierjet beschossen?

Eine Wartungs-Crew des Flughafens der kolumbianischen Metropole Medellin hat am Sonntag eine alarmierende Entdeckung gemacht: An einem US-Passagierflugzeug wurde ein Loch entdeckt, bei dem es sich höchstwahrscheinlich um ein Einschussloch handelt. Das Querruder des Jets wurde dadurch beschädigt, eine Untersuchung soll nun ans Tageslicht bringen, wie es konkret dazu kommen konnte.