ÖVP-Gemeinderat steckt hinter falschen SPÖ-Sujets

ÖVP: „Unhaltbare Vorwürfe“

Aus der schwarzen Parteizentrale kommen indes ganz andere Töne. „Die SPÖ droht in Niederösterreich in der Bedeutungslosigkeit zu versinken und versucht sich jetzt mit Nebelgranaten in die Medienöffentlichkeit zu retten. Herr Zwander schlägt mit unhaltbaren Vorwürfen um sich, seine Partei sollte sich aber lieber um die Probleme der Niederösterreicher kümmern. Anstatt in der Gastpatienten-Debatte Seite an Seite mit unseren Landsleuten zu kämpfen, macht die SPÖ Niederösterreich ihren Wiener Kollegen lieber die Mauer. Ihre Versuche, Aufmerksamkeit zu erhaschen, werden immer peinlicher. Die Volkspartei Niederösterreich ist weder an einer Kampagne beteiligt, Sven Hergovich zum Faschingsprinzen von Purkersdorf noch zum SPÖ-Vorsitzenden zu küren“, kontert ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner. Man weise die Vorwürfe auf das Schärfste zurück und behalte sich rechtliche Schritte vor, sollte die SPÖ weiterhin behaupten, dass die Volkspartei Niederösterreich mit dieser Seite etwas zu tun hat, so Zauner.