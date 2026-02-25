Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Eine persönliche Anmerkung zur Wehrpflicht

Kolumnen
25.02.2026 05:00
Analysiert für die „Krone": Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Claus Pándi
Von Claus Pándi
Es ist eine Weile her, dass ich beim Bundesheer war. Beim Einrücken war ich 19. In dem Alter glaubt man, alle Zeit der Welt zu haben.

Beim Heer war es nett, die Versorgung reichlich. Die vielen Semmerln und Fleischdosen mit dem Wissen von heute ernährungsmäßig nicht ideal, aber kaum böser als ein Big Mac.

Die Vorgesetzten: bierselig gemütliche Leute, die auch nur ihre Ruhe wollten.

Die Unterkünfte: alte Baracken, in denen nichts kaputt werden konnte oder richtig sauber sein musste.

Die Ausbildung: Schuhe putzen und Bett machen konnte ich schon. Für das Zerlegen und Reinigen des Sturmgewehrs fand sich im Leben danach keine passende Gelegenheit mehr.

Die ausgedehnten Wanderungen in frischer Luft waren lustig, wenngleich die Umgebung der Kaserne im Osten Österreichs einigermaßen trostlos war.

Es gab ein wenig militärische Theorie, bei der irgendwie unklar blieb, ob die Russen oder die NATO die Bösen sind. Das war letztlich egal. Wir sollten „den Feind“ ohnehin nur einige Tage abschrecken oder ihm auf den Wecker gehen.

Es gab also wenig zu tun, das Handy war noch nicht erfunden, und ich konnte in Ruhe die Klassiker der Weltliteratur lesen: „Moby Dick“, „Die Brüder Karamasow“, „Die Blechtrommel“.

Ein bisschen gescheiter geworden, verstand ich so am Ende meiner Zeit beim Bundesheer, was es bedeutet, jetzt Kanonenfutter zu sein. Neun Monate hätte ich dazu nicht gebraucht.

Kolumnen
25.02.2026 05:00
