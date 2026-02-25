Vorteilswelt
Hinweise erbeten!

Vermummtes Duo überfiel gleich zwei Tankstellen

Wien
25.02.2026 11:53
Zwei Tankstellen im Wiener Bezirk Donaustadt nahmen die Unbekannten ins Visier. Sie entkamen mit ...
Zwei Tankstellen im Wiener Bezirk Donaustadt nahmen die Unbekannten ins Visier. Sie entkamen mit Beute. Hinweise erbeten!(Bild: LPD Wien, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gleich zweimal innerhalb von nur wenigen Wochen hat ein räuberisches Duo im Wiener Bezirk Donaustadt zugeschlagen. Die beiden Unbekannten nahmen jeweils eine Tankstelle ins Visier – während einer der beiden beim Eingang Schmiere stand, überfiel der andere den Angestellten und forderte Bares.

Der erste Überfall spielte sich in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober ab. Tatort war eine Tankstelle am Kaisermühlendamm. Am Abend des 10. November dann ein neuerlicher Coup. Dieses Mal schlug das Duo am Biberhaufenweg zu.

Maskiert, bewaffnet, dunkel gekleidet
Der Modus Operandi war stets derselbe: Die Täter waren vermummt, mit vermeintlich echten Schusswaffen bewaffnet und betraten die Tankstellen. Einer der beiden blieb bei der Eingangstür stehen, während der andere zur Kassa ging, den Angestellten bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte. 

Einer der Täter stand beim Eingang Schmiere.
Einer der Täter stand beim Eingang Schmiere.(Bild: LPD Wien)
Die Unbekannten waren maskiert.
Die Unbekannten waren maskiert.(Bild: LPD Wien)

Das Geld ließ er sich in Rucksäcke packen, die das Duo selbst mitgebracht hatte. Danach ergriffen die beiden Unbekannten zu Fuß die Flucht.

Lichtbilder gesichert
Im Zuge der Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien konnten Lichtbilder der Tatverdächtigen gesichert werden. Nun ersucht die Landespolizeidirektion Wien, über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, um mediale Veröffentlichung der Fotos.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01/31310-67800 erbeten.

Wien
25.02.2026 11:53
Hinweise erbeten!
Vermummtes Duo überfiel gleich zwei Tankstellen
Wiens Unfallversorgung
Böhler-Ärzte siegreich: Schockraum bleibt
Nach Umbau
In dieser Wiener Sporthalle wird wieder trainiert
Glück im Unglück
BMW mähte vor Volksschule Radbügel und Baum nieder
Krone Plus Logo
300.000 Euro Kosten
Zerstörungsakt in Schule: Bilder zeigen Schäden
