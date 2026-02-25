Vermummtes Duo überfiel gleich zwei Tankstellen

Maskiert, bewaffnet, dunkel gekleidet

Der Modus Operandi war stets derselbe: Die Täter waren vermummt, mit vermeintlich echten Schusswaffen bewaffnet und betraten die Tankstellen. Einer der beiden blieb bei der Eingangstür stehen, während der andere zur Kassa ging, den Angestellten bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte.