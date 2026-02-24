Wie viele Russen noch hinter Putin stehen

Tierdrama zwischen Sperrmüll und Stillstand
Das Kriegsziel in weiter Ferne und immense Verluste seit dem Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022. Die Bilanz von Russlands Präsident Wladimir Putin könnte kaum schlechter sein. Was die Bevölkerung davon hält, erläutert der Außenpolitik-Experte der „Krone“, Christian Hauenstein.
Genau vier Jahre ist es heute her, dass Wladimir Putin seine Armee die Ukraine überfallen ließ. In wenigen Tagen sollte die Hauptstadt Kiew fallen und ein russenfreundliches Regime installiert werden.
