„Tiroler“ Olympiaheld

„In Österreich sahen wir nicht so große Chancen“

Wintersport
25.02.2026 06:30
Charlotte Bankes und Huw Nightingale, der in Westendorf in Tirol aufwuchs, gewannen bei den ...
Charlotte Bankes und Huw Nightingale, der in Westendorf in Tirol aufwuchs, gewannen bei den Olympischen Spielen in Italien den Mixed-Bewerb im Snowboard-Cross. Es war die erste Goldmedaille, die Großbritannien auf Schnee holte.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Warum Huw Nightingale, der in Westendorf nahe Kitzbühel aufwuchs und herrlichen Tiroler Dialekt spricht, historisches Olympia-Gold für Großbritannien gewann.

Nachdem er mit Charlotte Bankes im Snowboard-Cross die erste Olympia-Goldene für Großbritannien auf Schnee gewonnen hatte, sprach ORF-Reporter Andreas Blum Huw Nightingale auf englisch an. Der 24-Jährige lächelte: „Woi, woi, i ku Deitsch redn.“ Das Video davon ging wie der berührende Jubel seiner Eltern Christine und Clive viral. Grund für den herrlichen Tiroler Dialekt: Die Familie verliebte sich früh in das Skifahren in Österreich. Nach vielen Urlauben kauften sie 2007 die „Pension Christoph“ in Westendorf, übersiedelten aus Bolton.

Wintersport
25.02.2026 06:30
