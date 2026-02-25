„In Österreich sahen wir nicht so große Chancen“

Nachdem er mit Charlotte Bankes im Snowboard-Cross die erste Olympia-Goldene für Großbritannien auf Schnee gewonnen hatte, sprach ORF-Reporter Andreas Blum Huw Nightingale auf englisch an. Der 24-Jährige lächelte: „Woi, woi, i ku Deitsch redn.“ Das Video davon ging wie der berührende Jubel seiner Eltern Christine und Clive viral. Grund für den herrlichen Tiroler Dialekt: Die Familie verliebte sich früh in das Skifahren in Österreich. Nach vielen Urlauben kauften sie 2007 die „Pension Christoph“ in Westendorf, übersiedelten aus Bolton.