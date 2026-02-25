„In Österreich sahen wir nicht so große Chancen“

Bitter! Mbappe fehlt Real im Kracher gegen Benfica
Franzose verletzt
Warum Huw Nightingale, der in Westendorf nahe Kitzbühel aufwuchs und herrlichen Tiroler Dialekt spricht, historisches Olympia-Gold für Großbritannien gewann.
Nachdem er mit Charlotte Bankes im Snowboard-Cross die erste Olympia-Goldene für Großbritannien auf Schnee gewonnen hatte, sprach ORF-Reporter Andreas Blum Huw Nightingale auf englisch an. Der 24-Jährige lächelte: „Woi, woi, i ku Deitsch redn.“ Das Video davon ging wie der berührende Jubel seiner Eltern Christine und Clive viral. Grund für den herrlichen Tiroler Dialekt: Die Familie verliebte sich früh in das Skifahren in Österreich. Nach vielen Urlauben kauften sie 2007 die „Pension Christoph“ in Westendorf, übersiedelten aus Bolton.
