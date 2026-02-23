„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“

„Wie kommt man auf die Idee, dass man mir Befehle geben könne“

Man behandle gerne Patienten aus anderen Ländern, aber das koste Ressourcen. „Die Laborstraße hier ist ausgelegt auf ein bisschen mehr als zwei Millionen Einwohner – nicht auf vier Millionen.“ Niederösterreich wolle zwar verhandeln, aber müsse auch endlich Vorschläge auf den Tisch legen. „Und wie kommt man in Niederösterreich auf die Idee, dass man mir Befehle geben könne.“