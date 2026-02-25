Dieser Grazer wettet im Titelkampf um seinen Bart

99ers-Zugang Kevin Conley spielt das erste Mal in Europa und will prompt Meister werden. Dafür nimmt der Neo-Eishockey-Crack der Grazer sogar eine „haarige“ Wette in Kauf. Was es damit auf sich hat, welche Verbindung er zu NHL-Star Marco Rossi hat und wer dem US-Amerikaner seinen Wechsel über den großen Teich schmackhaft machte.