Dieser Grazer wettet im Titelkampf um seinen Bart

99ers-Zugang Kevin Conley spielt das erste Mal in Europa und will prompt Meister werden. Dafür nimmt der Neo-Eishockey-Crack der Grazer sogar eine „haarige“ Wette in Kauf. Was es damit auf sich hat, welche Verbindung er zu NHL-Star Marco Rossi hat und wer dem US-Amerikaner seinen Wechsel über den großen Teich schmackhaft machte.
Seit rund drei Jahren lässt er ihn schon wachsen. 99ers-Eishockey-Crack Kevin Conley ist stolz auf seinen Schnurrbart. Und doch geht der Neuzugang der Grazer beim ersten Interview mit der „Krone“ eine „haarige“ Wette ein. „Wenn wir tatsächlich mit den 99ers Meister werden, dann können wir meinen Bart rasieren.“ Schnauzer ab für den Titel, Wette angenommen!
