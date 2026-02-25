SPÖ-Stadtchef stoppt Werbepläne der eigenen Partei

Eine neuartige SPÖ-Werbeidee sorgt für politische Turbulenzen. Botschaften sollten künftig direkt vom Gehsteig der Linzer Landstraße leuchten – gut sichtbar für alle, die vorbeigehen. Doch noch bevor das Projekt der Landespartei richtig Fahrt aufgenommen hat, kam Widerstand ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Warum der rote Stadtchef Dietmar Prammer seiner Partei nun die Zustimmung verweigert hat.