SPÖ-Stadtchef stoppt Werbepläne der eigenen Partei

Eine neuartige SPÖ-Werbeidee sorgt für politische Turbulenzen. Botschaften sollten künftig direkt vom Gehsteig der Linzer Landstraße leuchten – gut sichtbar für alle, die vorbeigehen. Doch noch bevor das Projekt der Landespartei richtig Fahrt aufgenommen hat, kam Widerstand ausgerechnet aus den eigenen Reihen. Warum der rote Stadtchef Dietmar Prammer seiner Partei nun die Zustimmung verweigert hat.
„Wir haben die Werbung am Montagabend erstmals auf den Gehweg vor unserer Landesparteizentrale projiziert. Wenn sie bereits auffällt, scheint sie zu wirken.“ Mit einem Schmunzeln beschreibt Klaus Schöngruber, Kommunikationsleiter der Landes-SPÖ, die neue Werbemaßnahme, die Dienstag sofort für Aufmerksamkeit unter Landstraßen-Flanierern sorgte.
