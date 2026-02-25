„So gehen ganze Speed-Generationen verloren“

Mit Franz Klammer, Fritz Strobl und Matthias Mayer hat Kärnten gleich drei Abfahrts-Olympiasieger – mehr als jedes andere Bundesland. Und doch wächst die Sorge um die Ski-Zukunft. Denn mit Marco Schwarz und Katharina Truppe schickte der Kärntner Landesverband nur zwei Athleten (von insgesamt 22 rot-weiß-roten Skifahrern) zu den Spielen nach Italien – vor vier Jahren waren es fünf gewesen. Die Bilanz fiel ernüchternd aus – Schwarz und Truppe nützten die realistischen Medaillenchance nicht.