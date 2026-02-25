Harry & Meghan reisten überraschend nach Jordanien

Palast über Reise informiert

Die Nachricht über die Jordanien-Reise der Sussexes kam überraschend. Wie das „People“-Magazin jedoch berichtete, hätten Harry und Meghan die britische Königsfamilie vorab jedoch über die Pläne informiert. Und das, obwohl der Besuch des Paares in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und nicht im Namen der britischen Regierung stattfand, wie es weiter hieß.