Harry & Meghan reisten überraschend nach Jordanien

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben nach der Festnahme von Ex-Prinz Andrew letzte Woche für eine Überraschung gesorgt. Das Herzogspaar von Sussex reiste Anfang der Woche nach Jordanien – und lächelte dort mehr oder weniger tapfer die Schlagzeilen der letzten Tage weg.
Nach der Ankunft in der Hauptstadt Amman absolvierten Harry und Meghan auch schon den ersten gemeinsamen Auftritt. Es ist das erste Mal, dass sich die Exil-Royals nach der Festnahme von Harrys Onkel Andrew Mountbatten-Windsor in der Öffentlichkeit zeigten.
Meghan strahlte in weißem Look
Und während Meghan, die in einen weißen Hosenanzug geschlüpft war, tapfer in die Kameras lächelte, wirkte ihr Ehemann auf den aktuellen Aufnahmen doch ein wenig niedergeschlagen.
Ob es an den Strapazen der Reise lag oder an den Schlagzeilen der letzten Tage, das blieb offen. Denn zum Skandal rund um den Ex-Herzog von York äußerten sich Harry und Meghan natürlich nicht.
Palast über Reise informiert
Die Nachricht über die Jordanien-Reise der Sussexes kam überraschend. Wie das „People“-Magazin jedoch berichtete, hätten Harry und Meghan die britische Königsfamilie vorab jedoch über die Pläne informiert. Und das, obwohl der Besuch des Paares in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und nicht im Namen der britischen Regierung stattfand, wie es weiter hieß.
Demnach nehmen Harry und Meghan gemeinsam mit Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, zwei Tage lang an Veranstaltungen teil. Schwerpunkt der Reise seien Gesundheitsmaßnahmen, psychische Gesundheit und Unterstützung von schutzbedürftigen Gemeinschaften, die von Konflikten und Vertreibung betroffen sind.
Besuch bei Charity-Organisation
Laut Promi-Magazin wollen Harry und Meghan unter anderem auch die regionale Zentrale von World Central Kitchen besuchen, die Lebensmittel und humanitäre Hilfe für den Gazastreifen bereitstellt. Die Charity ist einer der Partner von Harrys und Meghans Organisation Archewell Philanthropies.
Für den Herzog und die Herzogin von Sussex ist die Reise nach Jordanien die erste Auslandsreise dieser Art seit 18 Monaten. Zuletzt reisten Harry und Meghan 2024 nach Nigeria und Kolumbien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.