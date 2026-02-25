Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Andrew-Festnahme

Harry & Meghan reisten überraschend nach Jordanien

Royals
25.02.2026 11:09
Prinz Harry und Herzogin Meghan reisten nach Jordanien. Es ist der erste Auftritt des Paares ...
Prinz Harry und Herzogin Meghan reisten nach Jordanien. Es ist der erste Auftritt des Paares nach der Festnahme von Ex-Prinz Andrew in der letzten Woche.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben nach der Festnahme von Ex-Prinz Andrew letzte Woche für eine Überraschung gesorgt. Das Herzogspaar von Sussex reiste Anfang der Woche nach Jordanien – und lächelte dort mehr oder weniger tapfer die Schlagzeilen der letzten Tage weg.

0 Kommentare

Nach der Ankunft in der Hauptstadt Amman absolvierten Harry und Meghan auch schon den ersten gemeinsamen Auftritt. Es ist das erste Mal, dass sich die Exil-Royals nach der Festnahme von Harrys Onkel Andrew Mountbatten-Windsor in der Öffentlichkeit zeigten.

Meghan strahlte in weißem Look
Und während Meghan, die in einen weißen Hosenanzug geschlüpft war, tapfer in die Kameras lächelte, wirkte ihr Ehemann auf den aktuellen Aufnahmen doch ein wenig niedergeschlagen.

Ob es an den Strapazen der Reise lag oder an den Schlagzeilen der letzten Tage, das blieb offen. Denn zum Skandal rund um den Ex-Herzog von York äußerten sich Harry und Meghan natürlich nicht.

Herzogin Meghan lächelte beim ersten Auftritt in Amman tapfer in die Kamera.
Herzogin Meghan lächelte beim ersten Auftritt in Amman tapfer in die Kamera.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

Palast über Reise informiert
Die Nachricht über die Jordanien-Reise der Sussexes kam überraschend. Wie das „People“-Magazin jedoch berichtete, hätten Harry und Meghan die britische Königsfamilie vorab jedoch über die Pläne informiert. Und das, obwohl der Besuch des Paares in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und nicht im Namen der britischen Regierung stattfand, wie es weiter hieß.

Demnach nehmen Harry und Meghan gemeinsam mit Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, zwei Tage lang an Veranstaltungen teil. Schwerpunkt der Reise seien Gesundheitsmaßnahmen, psychische Gesundheit und Unterstützung von schutzbedürftigen Gemeinschaften, die von Konflikten und Vertreibung betroffen sind.

Besuch bei Charity-Organisation
Laut Promi-Magazin wollen Harry und Meghan unter anderem auch die regionale Zentrale von World Central Kitchen besuchen, die Lebensmittel und humanitäre Hilfe für den Gazastreifen bereitstellt. Die Charity ist einer der Partner von Harrys und Meghans Organisation Archewell Philanthropies.

Lesen Sie auch:
Prinz Harry und Herzogin Meghan
Süßes Foto zeigt:
Hier kommt Prinzessin Lilibet nach Papa Harry
15.02.2026
NBA All-Star Game
Meghan und Harry sitzen neben Hollywood-„Queen“
16.02.2026

Für den Herzog und die Herzogin von Sussex ist die Reise nach Jordanien die erste Auslandsreise dieser Art seit 18 Monaten. Zuletzt reisten Harry und Meghan 2024 nach Nigeria und Kolumbien. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
25.02.2026 11:09
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
192.250 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.003 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
134.429 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1050 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Mehr Royals
Durchsuchungen beendet
Ex-Prinz Andrew in eigenen vier Wänden gefangen
Nach Andrew-Festnahme
Harry & Meghan reisten überraschend nach Jordanien
Schock für Familie
König Harald von Norwegen auf Teneriffa im Spital
„Er braucht Hilfe!“
Marius-Ex: Habe Mette-Marit und Haakon angefleht
Eiszeit am Hof!
Ehe von Mette-Marit und Haakon auf der Kippe?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf