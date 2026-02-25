Beerdigungen gab es im Iran in den vergangenen Wochen viel zu viele. Doch immer mehr Trauerfeiern finden nicht in aller Stille statt – die Menschen singen, um die Stimmen derer, die für die Freiheit ihr Leben gaben, nicht verstummen zu lassen. „Das ist kein Feiern des Todes. Das ist Widerstand. Das ist Würde. Das ist ein klares Zeichen: Ihr habt Menschen getötet, aber ihr habt das Leben nicht besiegt“, heißt es in einem Lied des iranischen Künstlers Ahmad Jalali Farahani.