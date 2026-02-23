Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei

Wie aus einem Horrorfilm wirkte der nächtliche Heimweg einer 22-Jährigen in Purkersdorf (NÖ). Sie wurde von einem Unbekannten bis auf den Polizeiposten verfolgt. Dort begann der Mann dann zu randalieren.
Ein unterhaltsamer Abend in einem Lokal am Hauptplatz in Purkersdorf im Wienerwald wurde für eine 22-Jährige zu einem wahren Albtraum. Denn beim Heimgang mit einer Freundin hatte sie das bedrohliche Gefühl, verfolgt zu werden. Und die junge Frau sollte sich nicht täuschen.
Völlig verängstigt angeläutet
Ein 26-jähriger Afghane folgte nämlich tatsächlich den beiden. Zum Glück hatte die Purkersdorferin keinen weiten Heimweg. Sie wohnt rund zwei Gehminuten vom Lokal entfernt. Und – in diesem Fall noch viel wichtiger: Ihre Wohnung liegt in unmittelbarer Nähe zur Polizeiinspektion. Also läutete sie völlig verängstigt und verzweifelt am Posten, um sich in Sicherheit zu bringen.
Eskalation bei Ausweiskontrolle
Ihrem Verfolger war das aber offensichtlich egal. Auch er läutete bei der Polizei und verlangte, dass man ihn zur Frau durchlasse. Als dies der Beamte mit Nachdruck verneinte und stattdessen nach einem Ausweis fragte, drohte die Lage endgültig zu eskalieren.
Wild um sich geschlagen
Der 26-Jährige, der unter massiverem Alkoholeinfluss gestanden sein dürfte, fing sofort an, die Uniformierten zu beschimpfen, und machte sich kampfbereit. Bei der darauffolgenden Festnahme schlug er außerdem noch wild um sich, ehe schlussendlich erfolgreich die Handschellen klicken konnten. Er blieb über Nacht auch zur Ausnüchterung in einer Zelle und wurde am nächsten Tag auf freiem Fuß angezeigt.
