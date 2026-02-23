Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei

Völlig verängstigt angeläutet

Ein 26-jähriger Afghane folgte nämlich tatsächlich den beiden. Zum Glück hatte die Purkersdorferin keinen weiten Heimweg. Sie wohnt rund zwei Gehminuten vom Lokal entfernt. Und – in diesem Fall noch viel wichtiger: Ihre Wohnung liegt in unmittelbarer Nähe zur Polizeiinspektion. Also läutete sie völlig verängstigt und verzweifelt am Posten, um sich in Sicherheit zu bringen.