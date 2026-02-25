Vorteilswelt
Knie-OP steht bevor

GAK muss lange Zeit auf Verteidiger verzichten

Bundesliga
25.02.2026
Yannick Oberleitner muss sich einer Operation unterziehen.
Yannick Oberleitner muss sich einer Operation unterziehen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der GAK muss längere Zeit auf Innenverteidiger Yannick Oberleitner verzichten. Der 23-Jährige muss am Knie operiert werden, wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte. 

Oberleitner kommt in dieser Saison auf acht Pflichtspiel-Einsätze bei den Grazern.

Vor der Partie gegen Salzburg Mitte Februar hatte der Deutsche über Knieschmerzen geklagt und seither pausiert.

Bundesliga
25.02.2026
