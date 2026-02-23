65-Jährige auf Wiener Friedhof brutal erstochen

Schockfund in Wien-Penzing: Am Montagnachmittag wurde auf dem Friedhof Baumgarten eine tote Frau entdeckt. Sie wies mehrere Stichverletzungen im Halsbereich auf, auch eine erste Festnahme erfolgte bereits.
Die Gewalttat ereignete sich ersten Ermittlungen zufolge gegen 15.45 Uhr nachmittags, doch was genau der brutalen Tötung einer 65-jährigen Friedhofsbesucherin voranging, ist noch unklar. Die Frau wurde mit mehreren Halsstichen tödlich verletzt.
Endete Raubversuch in Gewalteskalation?
Dringend tatverdächtig: ein 14-jähriges Mädchen. Sie befindet sich bereits in Polizeigewahrsam, wie die „Krone“ erfuhr. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt, die Hintergründe der Tat sind noch unklar.
Aktuell steht der Verdacht im Raum, dass es sich um einen Raubversuch handelte, der in eine Gewalttat überging. Die 14-Jährige konnte allerdings noch nicht vernommen werden. Sowohl beim Opfer als auch bei der Verdächtigen handelt es sich um österreichische Staatsbürgerinnen.
Die Frauenleiche wurde auf dem Friedhof Baumgarten entdeckt:
Polizei im Großeinsatz
Die Polizei stand im Bereich des Friedhofs in Penzing mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Friedhof hat aktuell bis 17 Uhr geöffnet, die Nebentore werden sogar schon eine Stunde früher geschlossen.
