Schicker: „Da standen ihm die Tränen in den Augen“

Am Ende konnte sich Schicker durchsetzen – auch mit Hilfe von Hopp. „Ich habe seit Beginn meiner Zeit hier einen sehr guten und engen Austausch mit Dietmar Hopp. Er hat mich ja auch geholt. Ohne ihn gäbe es das alles hier nicht. Mein Auftrag war, die TSG sportlich wieder erfolgreich zu machen. Ich nehme wahr, dass Herr Hopp sehr glücklich ist, wenn wir über Fußball sprechen. Das ist ein schönes Gefühl“, so Schicker.