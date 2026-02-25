Der KAC hat einen Ex-Crack im Visier

Die Mannschaft von Trainer Kirk Furey will nach ihrem Ausrutscher in Graz wieder in die Spur finden. Am Mittwoch empfängt der KAC die Innsbrucker mit einigen ehemaligen Rotjacken. Gleichzeitig kündigt sich die Verpflichtung eines rot-weiß-roten Akteurs mit Blick auf das Playoff an. Und: Ein neuer Klub reichte Bewerbungsunterlagen für die ICE-Liga ein!
Nach Trainings bittet KAC-Trainer Kirk Furey seine Mannschaft zu einer Besprechung im Mittelkreis. Manchmal dauert sie kürzer, dieses Mal länger. Das Wort „Konstanz“ fiel mehrmals, alle sollen zudem an einem Strang ziehen und die taktischen Vorgaben in den verbleibenden, mindestens 180 Grunddurchgangs-Minuten konsequent umsetzen. Er schwor die Rotjacken mit motivierenden Worten auf die bevorstehenden Aufgaben (gegen Innsbruck, Bozen und Wien) ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.