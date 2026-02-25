Der KAC hat einen Ex-Crack im Visier

Die Mannschaft von Trainer Kirk Furey will nach ihrem Ausrutscher in Graz wieder in die Spur finden. Am Mittwoch empfängt der KAC die Innsbrucker mit einigen ehemaligen Rotjacken. Gleichzeitig kündigt sich die Verpflichtung eines rot-weiß-roten Akteurs mit Blick auf das Playoff an. Und: Ein neuer Klub reichte Bewerbungsunterlagen für die ICE-Liga ein!