Schwertner in Kiew

Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig

Krone zu Mittag
23.02.2026 13:23
0 Kommentare

Vier Jahre nach Beginn des russischen Angriffs ist die Lage in der Ukraine weiterhin dramatisch. Millionen Menschen sind auf Hilfe angewiesen, besonders jetzt im Winter. In Kiew sind viele Wohnhäuser ohne Heizung, Wasser oder Strom. Caritasdirektor Klaus Schwertner ist derzeit vor Ort und erlebt die Folgen des Krieges hautnah – vor allem für Kinder und Familien, die unter der Kälte und den ständigen Angriffen leiden. Im krone.tv-Interview schildert Schwertner die aktuelle Lage.

Folgen Sie uns auf