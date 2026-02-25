Vorteilswelt
Schock in der Türkei

„Märtyrer“: Pilot stürzt mit Kampfjet ab – tot

Ausland
25.02.2026 10:34
Ein türkischer Kampfjet vom Typ F-16 (Symbolbild): Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Westen ...
Ein türkischer Kampfjet vom Typ F-16 (Symbolbild): Beim Absturz eines Militärflugzeugs im Westen der Türkei kam der Pilot ums Leben.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein F-16 Kampfjet ist in der Westtürkei neben einer Autobahn abgestürzt. Der Pilot sei dabei ums Leben gekommen, teilte das Verteidigungsministerium auf X mit.

0 Kommentare

Der Kontakt zu dem Jet sei kurz nach dem Start am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit) in der westtürkischen Provinz Balıkesir abgebrochen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.

Wrack bereits geortet
Demnach wurde unmittelbar nach dem Kontaktverlust eine Such- und Rettungsaktion eingeleitet. Das Wrack der Maschine sei inzwischen geortet worden. Weitere Details zum genauen Absturzort oder zum Ablauf des Unglücks nannte das Ministerium zunächst nicht.

Trümmerteile auf der Autobahn
Die Autobahn zwischen den Metropolen Izmir und Istanbul wurde nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA gesperrt. Auf Bildern war zu sehen, wie Einsatzkräfte Trümmerteile von der Autobahn wegräumten. Fernsehsender zeigten Momente unmittelbar nach dem Absturz.

„Zum Märtyrer geworden“: Ministerium sprach Familie Beileid aus
Das Verteidigungsministerium sprach der Familie des Piloten sein Beileid aus. In einer Mitteilung erklärte es, der Soldat sei „zum Märtyrer geworden“. Zur Ursache des Absturzes lagen zunächst keine Angaben vor. Diese solle im Rahmen einer Untersuchung geklärt werden.

F-16-Jets in jüngster Zeit häufiger abgestürzt
Erst im November hatte die türkische Armee die Flüge ihrer Transportflugzeuge vom Typ C-130 vorübergehend ausgesetzt. Zuvor war eine Maschine beim Rückflug aus Aserbaidschan im Nachbarland Georgien abgestürzt. Dabei kamen nach offiziellen Angaben alle 20 Insassen ums Leben.

Lesen Sie auch:
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
12.11.2025
Jet-Pilot verunglückt
Schock vor Flugschau: F16 in Polen abgestürzt
28.08.2025

Auch in anderen Ländern kam es zuletzt zu Abstürzen von F-16-Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin. Im August 2025 stürzte in Polen eine F-16 bei Proben für eine Flugschau ab, der Pilot kam dabei ums Leben. Im Jänner fiel eine taiwanische F-16 während eines Routineeinsatzes ins Meer. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und galt anschließend als vermisst.

