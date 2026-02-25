„Märtyrer“: Pilot stürzt mit Kampfjet ab – tot

Auch in anderen Ländern kam es zuletzt zu Abstürzen von F-16-Kampfjets des US-Herstellers Lockheed Martin. Im August 2025 stürzte in Polen eine F-16 bei Proben für eine Flugschau ab, der Pilot kam dabei ums Leben. Im Jänner fiel eine taiwanische F-16 während eines Routineeinsatzes ins Meer. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten und galt anschließend als vermisst.