In Kürze soll in Berlin wieder Strom fließen

Keine Heizung, kein Licht, keine Kochgelegenheit und keine funktionierenden Alarmanlagen. Die letzten Tage saßen viele Berliner bei Minusgraden in Dunkelheit. Am Mittwoch begann die „schrittweise Wiederzuschaltung der regulären Stromversorgung“. Bis Donnerstag sollen alle Betroffenen wieder am Netz sein.