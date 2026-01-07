Schneller als gedacht
In Kürze soll in Berlin wieder Strom fließen
Keine Heizung, kein Licht, keine Kochgelegenheit und keine funktionierenden Alarmanlagen. Die letzten Tage saßen viele Berliner bei Minusgraden in Dunkelheit. Am Mittwoch begann die „schrittweise Wiederzuschaltung der regulären Stromversorgung“. Bis Donnerstag sollen alle Betroffenen wieder am Netz sein.
Nach Zahlen von Stromnetz Berlin konnten bis Mittwochfrüh weitere rund 2000 Haushalte sowie 100 Gewerbebetriebe wieder mit Strom versorgt werden.
Der Betreiber bat alle Menschen, die in der Zwischenzeit Strom haben, „den Stromverbrauch erst einmal auf ein unbedingt notwendiges Minimum zu beschränken“ und etwa Waschmaschinen oder E-Ladestationen nicht zu nutzen.
Lesen Sie hier die Mitteilung des Stromversorgers:
Durch einen mutmaßlich linksextremistisch motivierten Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf sind ganze Viertel im Südwesten der deutschen Hauptstadt seit Tagen bei eisigen Temperaturen ohne Strom.
Samstagfrüh waren zunächst 45.000 Haushalte und 2200 Unternehmen betroffen.
Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) forderte als Reaktion auf den Brandanschlag auf die Stromversorgung in Berlin einen besseren Schutz kritischer Infrastruktur.
