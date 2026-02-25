Blatter: Infantino „regiert wie ein Sonnenkönig“

Blatter kritisierte weiter, wie sich Infantino und vor allem US-Präsident Donald Trump vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer in der Öffentlichkeit geben würden. „Natürlich wird sich Trump inszenieren, das macht er doch jetzt schon! Dafür braucht er seinen neuen Freund, den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino“, sagte Blatter. „Wobei der Ausdruck ‘Komplize‘ besser passt als ‘Freund‘.“ Blatter nimmt Infantino gegenüber Trump als hörig wahr. „Als unterwürfig.“ Infantino biedere sich bei Trump an, weil er ihn brauche.