Bill Gates gesteht Affären mit zwei Russinnen

„Es war dumm von mir“

Es war nicht das erste Mal, dass sich der 70-Jährige zu den Vorwürfen, die infolge der kürzlich vom US-Justizministerium veröffentlichten neuen Ermittlungesakten zum Fall Epstein laut wurden, äußerte. „Es war dumm von mir, Zeit mit ihm zu verbringen. Ich bin einer von vielen, die es bereuen, ihn jemals kennengelernt zu haben“, hatte Gates bereits Anfang Februar in einem Interview mit dem Sender 9News erklärt.