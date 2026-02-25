Was Trump mit seiner Rede sagte, was er verschwieg

Auch bei Wohnen und Gesundheitsversorgung kündigte er keinerlei neue Maßnahmen an, obwohl es Themen sind, die bei den Zwischenwahlen entscheidend sind und den Wählern unter den Nägeln brennen. Kein Wunder, dass sich die demokratische Gouverneurin von Virginia, Abigail Spanberger, bei ihrer Gegenrede zu Trump sich genau darauf setzte und den Präsidenten dafür geißelte, das Leben der US-Bürger teurer zu machen. Was Trump bei seiner Rede aussparte, könnte ihm im Herbst also auf den Kopf fallen.