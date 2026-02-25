Fremder half Jessie Buckley zu Karrierebeginn

Schauspielerin Jessie Buckley („Hamnet“) konnte eigenen Angaben zufolge früher die Schauspielschule nur dank eines großzügigen Fremden besuchen.
„Ich komme aus einer fünfköpfigen Familie, und meine Eltern haben immer ihr Bestes gegeben“, erzählte die 36-Jährige in einem Podcast des Branchenmediums „The Hollywood Reporter“. Doch es sei „schwer, in einer Stadt wie London zu leben und sich das leisten zu können“.
Die Irin hatte in London einen Platz an der renommierten Royal Academy of Dramatic Art (RADA) ergattert, zu deren Absolventen etwa auch Anthony Hopkins gehört.
Mann zahlte ihre Ausbildung und Unterkunft
Nach kurzer Zeit an der Schauspielschule unterbrach sie das Studium jedoch, um in einem Londoner Privatclub zu singen, wie Buckley erzählt. „Und in diesen Zeiten im Ivy Club gab es einen Mann namens Tony, der mich singen gesehen hatte und das Theater liebte und junge Talente unterstützen wollte.“
Sie wäre zu der Zeit sehr gerne zurück an die RADA gegangen, erzählte Buckley. Und Tony habe ihr gesagt, dass er ihr helfen wolle. „Und er bezahlte mir dankenswerterweise meine Ausbildung an der RADA und meinen Aufenthalt in London, was ich mir sonst wahrscheinlich nicht hätte leisten können.“
Zweite Oscar-Nominierung
Buckley schloss ihr Studium an der RADA 2013 ab. Sie spielte in Filmen wie „Frau im Dunkeln“ und „I‘m Thinking of Ending Things“ mit. Ihre Performance im Drama „Hamnet“ an der Seite von Paul Mescal brachte ihr ihre zweite Oscar-Nominierung ein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.