Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schimpftiraden in Wien

Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans

Innenpolitik
22.02.2026 17:45
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Herbert Grönemeyer sorgte Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle für Stimmung; aber nicht bei allen für eine gute. Sein Rundumschlag gegen „die Rechten“, die er in „ihre Löcher verschwinden“ sehen will, hat bei vielen Fans große Wut ausgelöst.

0 Kommentare

Einer der Konzertbesucher war der FPÖ-nahe Politikberater Stefan Petzner, der sich während des Konzerts gleich mehrmals provoziert fühlte. Einmal als Grönemeyer das zweisprachige deutsch-türkische Lied „Doppelherz“ „allen Migranten“ widmete und es als „widerlich“ bezeichnete, Flüchtlingen das Leben hier zu verbieten.

„Zum Zahlen sind wir gut genug“
„Für das Zahlen der teuren Tickets sind wir gut genug, aber gesungen wird für Migranten und Flüchtlinge – nicht mit mir“, so Petzner.

Nahm sich in Wien kein Blatt vor den Mund: Herbert Grönemeyer
Nahm sich in Wien kein Blatt vor den Mund: Herbert Grönemeyer(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

 „Furchtbares Geschwafel“
„Ich werde bald 70 und hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben noch einmal für die Demokratie eintreten muss“, so Grönemeyer in seiner Wutrede. „Wir sind politisch demokratisch und bleiben politisch demokratisch.“ Er werde „so lange durchhalten, bis diese ganze Hetze und die Menschen mit ihrem furchtbaren rechten Geschwafel wieder in ihren Löchern verschwinden und uns endlich in Ruhe lassen“.

„Nicht mit mir“: Stefan Petzner
„Nicht mit mir“: Stefan Petzner(Bild: Klemens Groh)

Grönemeyer sagte, Menschen mit Migrationshintergrund hätten dieses Land mitaufgebaut. Petzner dazu: „Ich weiß nicht, welches Land er da meinte, Österreich sicher nicht.“ Als der Sager mit den Rechten, die in ihre Löcher zurückkriechen sollen, fiel, hatte er genug.

Lesen Sie auch:
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
„Krone“-Kolumne
Herbert vs. Herbert: Gar nicht zum Lachen
22.02.2026
Live in der Stadthalle
Herbert Grönemeyer: Klare Worte und Bühnenpower
20.02.2026

„Politische Hassrede“
Ein Blick in die sozialen Netzwerke gibt Petzner recht. Viele Konzertbesucher fühlen sich gefrotzelt. So meint etwa ein User: „Eigentlich furchtbar, wenn man noch Eintritt bezahlt und dann eine linke politische Hassrede zu hören bekommt.“ Petzner ergänzt: „Wenn Herr Grönemeyer Politik machen will, dann soll er die Konzertbühne in eine Wahlkampfbühne umtaufen und Reden auf Dorfplätzen halten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
22.02.2026 17:45
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Chaos am Münchner Flughafen führte dazu, dass etwa 500 Passagierinnen und Passagiere eine ganze ...
Schneechaos in München
500 Passagiere harrten ganze Nacht in Flugzeug aus
Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, kam es zu weiteren Explosionen.
Ukraine-Krieg
„Terroranschlag“ und Angriff auf Keksfabrik
Weiter große Gefahr
Gewaltige Staublawine „verschlingt“ Schutzhütte
Laut Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker kommt österreichweit die Hälfte der Gastpatienten ...
Gastpatienten-Streit
Harsche Hacker-Spitze gegen die Landeschefin
Symbolfoto
Ski-Drama im Zillertal
Niederländer (52) steckte kopfüber im Tiefschnee
Mehr Innenpolitik
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Hinweispflicht
Nationalrat beschließt „Anti-Mogelpackungs-Gesetz“
Mit Flinte bewaffnet
Florida: Eindringling in Trumps Anwesen erschossen
„Bekommen keine Hilfe“
Trump schickt Lazarettschiff nach Grönland
„Krone“-Kommentar
Wenn der Krieg einmal endet …
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine