Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans

„Furchtbares Geschwafel“

„Ich werde bald 70 und hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben noch einmal für die Demokratie eintreten muss“, so Grönemeyer in seiner Wutrede. „Wir sind politisch demokratisch und bleiben politisch demokratisch.“ Er werde „so lange durchhalten, bis diese ganze Hetze und die Menschen mit ihrem furchtbaren rechten Geschwafel wieder in ihren Löchern verschwinden und uns endlich in Ruhe lassen“.