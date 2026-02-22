Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans

Herbert Grönemeyer sorgte Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle für Stimmung; aber nicht bei allen für eine gute. Sein Rundumschlag gegen „die Rechten“, die er in „ihre Löcher verschwinden“ sehen will, hat bei vielen Fans große Wut ausgelöst.
Einer der Konzertbesucher war der FPÖ-nahe Politikberater Stefan Petzner, der sich während des Konzerts gleich mehrmals provoziert fühlte. Einmal als Grönemeyer das zweisprachige deutsch-türkische Lied „Doppelherz“ „allen Migranten“ widmete und es als „widerlich“ bezeichnete, Flüchtlingen das Leben hier zu verbieten.
„Zum Zahlen sind wir gut genug“
„Für das Zahlen der teuren Tickets sind wir gut genug, aber gesungen wird für Migranten und Flüchtlinge – nicht mit mir“, so Petzner.
„Furchtbares Geschwafel“
„Ich werde bald 70 und hätte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben noch einmal für die Demokratie eintreten muss“, so Grönemeyer in seiner Wutrede. „Wir sind politisch demokratisch und bleiben politisch demokratisch.“ Er werde „so lange durchhalten, bis diese ganze Hetze und die Menschen mit ihrem furchtbaren rechten Geschwafel wieder in ihren Löchern verschwinden und uns endlich in Ruhe lassen“.
Grönemeyer sagte, Menschen mit Migrationshintergrund hätten dieses Land mitaufgebaut. Petzner dazu: „Ich weiß nicht, welches Land er da meinte, Österreich sicher nicht.“ Als der Sager mit den Rechten, die in ihre Löcher zurückkriechen sollen, fiel, hatte er genug.
„Politische Hassrede“
Ein Blick in die sozialen Netzwerke gibt Petzner recht. Viele Konzertbesucher fühlen sich gefrotzelt. So meint etwa ein User: „Eigentlich furchtbar, wenn man noch Eintritt bezahlt und dann eine linke politische Hassrede zu hören bekommt.“ Petzner ergänzt: „Wenn Herr Grönemeyer Politik machen will, dann soll er die Konzertbühne in eine Wahlkampfbühne umtaufen und Reden auf Dorfplätzen halten.“
