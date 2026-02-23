Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein

Staub aufgewirbelt, aber niemand war gefährdet

Eines vorweg: Es handelte sich – wie erwähnt – um eine kontrollierte (!) Sprengung, um mögliche Gefahren für Pisten und Seilbahnen zu verhindern. Gefährdet wurde niemand. Die Lawine löste aber sichtlich jede Menge Staub auf – so sehr, dass auch Liftstationen und eine Gondelbahn eingehüllt wurden. Auf Social-Media gehen Videos dazu derzeit viral.