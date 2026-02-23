Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien

Für die Neuinszenierung des beliebten Musicals „Die Schöne und das Biest“ zeichnet ein Kreativteam verantwortlich, zu dem unter anderem Komponist Alan Menken, Regisseur und Choreograf Matt West und Buchautorin Linda Woolverton zählen. Die Musicaladaption basiert auf dem gleichnamigen Disney-Animationsfilm, der für den Oscar als „Bester Film“ nominiert wurde. Erzählt wird die Geschichte um Belle und den Prinzen, der durch den Fluch einer Zauberin in ein Biest verwandelt wurde. Um den Bann zu brechen, muss er wahre Liebe finden.