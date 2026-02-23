Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien

Im September wird das weltbekannte Musical „Die Schöne und das Biest“ Premiere im Wiener Raimund Theater feiern. In den Titelrollen als Belle und Biest werden Marlene Jubelius und Dominik Hees zu sehen sein, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Für Jubelius ist es die erste Titelrolle bei den Vereinigten Bühnen (VBW).
Sie war zuvor unter anderem in den Musicals „Tanz der Vampire“ und „West Side Story“ zu sehen. Hees ist dem Wiener Publikum bereits aus „Maria Theresia“ im Ronacher bekannt, das dort derzeit aufgeführt wird. Er hatte außerdem Rollen in den Produktionen „Cats“ und „Der Glöckner von Notre Dame“.
Für die Neuinszenierung des beliebten Musicals „Die Schöne und das Biest“ zeichnet ein Kreativteam verantwortlich, zu dem unter anderem Komponist Alan Menken, Regisseur und Choreograf Matt West und Buchautorin Linda Woolverton zählen. Die Musicaladaption basiert auf dem gleichnamigen Disney-Animationsfilm, der für den Oscar als „Bester Film“ nominiert wurde. Erzählt wird die Geschichte um Belle und den Prinzen, der durch den Fluch einer Zauberin in ein Biest verwandelt wurde. Um den Bann zu brechen, muss er wahre Liebe finden.
„Diese berührende Erzählung über Mut, innere Schönheit und die Kraft der Liebe begeistert seit Generationen“ und sei ein „emotionales, humorvolles und unvergessliches Musical-Erlebnis für alle Generationen“, teilten die Vereinigten Bühnen Wien in einer Aussendung mit. Die Originalproduktion am Broadway lief mehr als 13 Jahre lang ununterbrochen und wurde für neun Tony Awards nominiert. Mehr als 35 Millionen Menschen in über 40 Ländern haben „Die Schöne und das Biest“ gesehen.
Drei Monate auf dem Spielplan
Die Liedtexte der Wiener Inszenierung kommen von Howard Ashman und Tim Rice, für das Bühnenbild ist Stanley A. Meyer zuständig. Die Premiere in Wien ist für den 25. September angekündigt, zu sehen ist das Musical bis zum 31. Dezember 2026. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.
