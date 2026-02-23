Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cast steht fest

Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien

Wien
23.02.2026 15:13
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im September wird das weltbekannte Musical „Die Schöne und das Biest“ Premiere im Wiener Raimund Theater feiern. In den Titelrollen als Belle und Biest werden Marlene Jubelius und Dominik Hees zu sehen sein, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Für Jubelius ist es die erste Titelrolle bei den Vereinigten Bühnen (VBW).

0 Kommentare

Sie war zuvor unter anderem in den Musicals „Tanz der Vampire“ und „West Side Story“ zu sehen. Hees ist dem Wiener Publikum bereits aus „Maria Theresia“ im Ronacher bekannt, das dort derzeit aufgeführt wird. Er hatte außerdem Rollen in den Produktionen „Cats“ und „Der Glöckner von Notre Dame“.

Für die Neuinszenierung des beliebten Musicals „Die Schöne und das Biest“ zeichnet ein Kreativteam verantwortlich, zu dem unter anderem Komponist Alan Menken, Regisseur und Choreograf Matt West und Buchautorin Linda Woolverton zählen. Die Musicaladaption basiert auf dem gleichnamigen Disney-Animationsfilm, der für den Oscar als „Bester Film“ nominiert wurde. Erzählt wird die Geschichte um Belle und den Prinzen, der durch den Fluch einer Zauberin in ein Biest verwandelt wurde. Um den Bann zu brechen, muss er wahre Liebe finden.

Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant Christian Struppeck(Bild: STEFANIE J.STEINDL)

„Diese berührende Erzählung über Mut, innere Schönheit und die Kraft der Liebe begeistert seit Generationen“ und sei ein „emotionales, humorvolles und unvergessliches Musical-Erlebnis für alle Generationen“, teilten die Vereinigten Bühnen Wien in einer Aussendung mit. Die Originalproduktion am Broadway lief mehr als 13 Jahre lang ununterbrochen und wurde für neun Tony Awards nominiert. Mehr als 35 Millionen Menschen in über 40 Ländern haben „Die Schöne und das Biest“ gesehen. 

Karten im Vorverkauf

  • online unter www.musicalvienna.at
  • telefonisch bei Wien Ticket: 01/58885-111
  • bei allen Vorverkaufsstellen der Vereinigten Bühnen Wien

Drei Monate auf dem Spielplan
Die Liedtexte der Wiener Inszenierung kommen von Howard Ashman und Tim Rice, für das Bühnenbild ist Stanley A. Meyer zuständig. Die Premiere in Wien ist für den 25. September angekündigt, zu sehen ist das Musical bis zum 31. Dezember 2026. Karten sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
23.02.2026 15:13
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 11. Simmering
7° / 14°
Symbol stark bewölkt
Wien 14. Penzing
9° / 13°
Symbol stark bewölkt
Wien 19. Döbling
10° / 14°
Symbol leichter Regen
Wien 21. Floridsdorf
9° / 14°
Symbol bedeckt

krone.tv

Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
In Mexiko haben Drogenbanden Chaos gestiftet.
Urlaubsorte brennen
Mexiko: Tod von Drogenboss entfacht Gewaltinferno
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
240.335 mal gelesen
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
166.084 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
157.946 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3490 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Tochter von Fußballstar muss um Existenz kämpfen
739 mal kommentiert
Eine Unterhaltsgarantie für Alleinerziehende gibt es in Österreich nicht.
Mehr Wien
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Wasserchaos in Wien
Rohrbruch bringt Verkehr komplett zum Erliegen
Kinderoper an der Wien
„Es hat sich ausgeschneit!“: Frau Holle hat genug
Luxusauto nur gemietet
Sportlehrer überfiel vor Club Lamborghini-Fahrer
Perfekte Rettungskette
Pensionistin 20 Minuten lang in Wohnung reanimiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf