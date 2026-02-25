„Wäre schon traurig, wenn sich das nicht ausgeht“

Die Nordische Kombinierer sind erstmals auf einer Flugschanze im Einsatz. Als Premierenort darf sich der Kulm am Freitag feiern lassen. Lokalmatador Franz-Josef Rehrl fiebert seinem ersten Flug schon entgegen. Auch die Langlauf-Loipe ist ein neues Pflaster. Samstag und Sonntag sind dann die Spezialflieger in der Luft.