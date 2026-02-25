„Wäre schon traurig, wenn sich das nicht ausgeht“

David Alaba „hat nicht das Niveau“ für Real Madrid
Die Nordische Kombinierer sind erstmals auf einer Flugschanze im Einsatz. Als Premierenort darf sich der Kulm am Freitag feiern lassen. Lokalmatador Franz-Josef Rehrl fiebert seinem ersten Flug schon entgegen. Auch die Langlauf-Loipe ist ein neues Pflaster. Samstag und Sonntag sind dann die Spezialflieger in der Luft.
Die Weltpremiere steht unmittelbar bevor! Mit zwei Trainings starten die besten Nordischen Kombinierer der Welt in ihr Abenteuer „Skifliegen“. Am Kulm findet am Freitag ja der erste Weltcup auf einer Flugschanze statt. Und das in der Steiermark.
