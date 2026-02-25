Zerstörungsakt in Schule: Bilder zeigen Schäden
300.000 Euro Kosten
Ein schwerer Fall von Vandalismus erschüttert das Albertus Magnus Gymnasium im 18. Bezirk. Mehrere Klassenräume und der Physiksaal wurden zerstört. Neue Bilder zeigen das ganze Ausmaß. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren. Fliegen die Täter von der Schule und werden sie verklagt?
Es sollte wohl ein dümmlicher Schülerstreich sein, vielleicht ein (durch Online-Plattformen angeregter) „Wettbewerb“: Am 17. Februar haben Unbekannte die Waschbecken im privaten Währinger Albertus Magnus Gymnasium verstopft und die Wasserhähne voll aufgedreht. Über Nacht wurde das historische Gebäude in der Semper Straße 45 sintflutartig überschwemmt.
