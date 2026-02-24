Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Zurück in eure rechten Löcher!

Kolumnen
24.02.2026 11:00
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer
Analysiert für die „Krone“: Andreas Mölzer(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Andreas Mölzer
Von Andreas Mölzer
0 Kommentare

Dreißig Prozent der Österreicher, wenn es nach dem letzten Wahlergebnis geht, oder beinahe vierzig Prozent, wenn man sich nach den aktuellen Umfragen richtet, sollen also „in ihren Löchern verschwinden“! Diese Rechten – in Österreich also alle Wähler der stärksten Parlamentspartei -, wenn es nach dem bundesdeutschen Barden Herbert Grönemeyer geht.

EINERSEITS könnte man nun meinen, dass man nicht alles furchtbar ernst nehmen sollte, was in die Jahre gekommene linke Alt-68er so von sich geben.

ANDERERSEITS sind die Argumente, die der Sänger in seiner Wutrede jüngst in der Wiener Stadthalle vorgetragen hat, allzu hanebüchen, um sie unerwidert zu lassen. Da verkündete er etwa, man könne Migranten das Leben hierzulande nicht verbieten, weil sie das Land mit aufgebaut hätten. Das wäre zwar richtig, wenn Grönemeyer die volksdeutschen Vertriebenen gemeint hätte, die in Österreich tatsächlich überaus verdienstvoll am Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt waren. Er meinte aber jene Einwanderer in unser Sozialsystem, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten weitgehend illegal ins Land gekommen sind. Die unser Gesundheitssystem überfordern, unser Schulsystem ruinieren und in überproportionalem Maße die Kriminalstatistik beleben.

Nachdem Grönemeyer aber auch betonte, in erster Linie für die Demokratie zu kämpfen, wird er gewiss akzeptieren, dass die Österreicher in ihrer Mehrheit das Problem der Migration anders sehen als er.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
24.02.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
181.040 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
168.845 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
133.760 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3794 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1173 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1070 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Zurück in eure rechten Löcher!
Krone Plus Logo
„Krone“-Kommentar
4. Jahrestag der Lügen: Putins Sager vor Angriff
„Krone“-Kommentar
Warum die Wehrpflicht-Debatte am Kern vorbeigeht
Sonst droht ein Flop
Wehrpflicht: Grundsatzfrage muss gestellt werden
„Krone“-Gastkommentar
Wahrer Rekordmeister: Bei Rapid brennt der Hut
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf