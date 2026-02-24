Zurück in eure rechten Löcher!

ANDERERSEITS sind die Argumente, die der Sänger in seiner Wutrede jüngst in der Wiener Stadthalle vorgetragen hat, allzu hanebüchen, um sie unerwidert zu lassen. Da verkündete er etwa, man könne Migranten das Leben hierzulande nicht verbieten, weil sie das Land mit aufgebaut hätten. Das wäre zwar richtig, wenn Grönemeyer die volksdeutschen Vertriebenen gemeint hätte, die in Österreich tatsächlich überaus verdienstvoll am Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg beteiligt waren. Er meinte aber jene Einwanderer in unser Sozialsystem, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten weitgehend illegal ins Land gekommen sind. Die unser Gesundheitssystem überfordern, unser Schulsystem ruinieren und in überproportionalem Maße die Kriminalstatistik beleben.