„Große Scheiße“: Weltmeister ledert gegen Ex-Klub

Auch von den Gästen aus Griechenland kam wenig und so blieb es bei einem ereignisarmen 0:0. Immerhin: Leverkusen qualifizierte sich mit dem Gesamtscore von 2:0 für die K.o.-Phase der „Königsklasse“.

Duell mit Hammer-Gegner

„Das Spiel wird schnell abgehakt. Niemand erinnert sich dran, Prämie und Weiterkommen gibt es trotzdem. Deshalb: alles tutti“, versuchte schließlich auch Kramer, dem Spiel etwas Positives abzugewinnen – wenngleich die „Werkself“ im Achtelfinale wohl einen Zahn zulegen muss. Dort kommt es nämlich entweder zum Duell mit Deutschlands Meister Bayern oder Englands Tabellenführer Arsenal.