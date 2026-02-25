100 Millionen Euro für Schnapsbrenner-Methode
Förderung in Hallein
Austrocel Hallein sicherte sich mit dem Verbund eine Förderung von 100 Millionen Euro für ein Energie-Großprojekt. Mit Wasserstoff und CO2 soll im großen Stil Bio-Methanol als grüner Sprit der Zukunft hergestellt werden. Als Vorbild dient die Schnapsbrennerei ...
Großer Erfolg für den Halleiner Zellstoff- und Bioethanol-Hersteller Austrocel: Gemeinsam mit dem Verbund hat das Unternehmen eine Förderung über 100 Millionen Euro des Wirtschaftsministeriums für ein Wasserstoff-Projekt an Land gezogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.