„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“

Dem „Blick“ zufolge soll der Schweizer Dachverband bereits beim IOC vorstellig geworden sein. „Das haben wir dem IOC bereits mitgeteilt und werden im Hinblick auf die Spiele 2030 in Frankreich darauf einwirken, dass die sogenannte Medal’s Plaza zurückkehrt“, wird Delegationsleiter Ralph Stöckli im Bericht zitiert. So erfolgreich die Spiele für das Schweizer Ski-Team auch gewesen sein mögen, die Kritik ebbt nicht ab ...