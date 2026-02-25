Arbeitsmarkt: Personen aus Drittstaaten zulassen?

Was denken Sie darüber? Ist der Personalmangel ein echtes Defizit oder nur die Folge zu niedriger Löhne? Würde Österreich von mehr Arbeitskräften profitieren? Wo sehen Sie die Vor- oder Nachteile von dieser Idee? Wie müsste die Rot-Weiß-Rot-Karte rechtlich gestaltet sein, damit ausländische Fachkräfte nicht in eine Abhängigkeit von einzelnen Arbeitgebern geraten?



