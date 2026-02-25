Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Arbeitsmarkt: Personen aus Drittstaaten zulassen?

Forum
25.02.2026 11:32
Aktuell sind rund 463.000 Personen beim AMS gemeldet – trotz Personalmangels.
Aktuell sind rund 463.000 Personen beim AMS gemeldet – trotz Personalmangels.(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Community
Von Community

Angesichts des massiven Personalmangels plant die Regierung, die Rot-Weiß-Rot-Karte für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern auszuweiten. Während die Wirtschaft auf Zuwanderung drängt, warnen Gewerkschaften vor der Ausbeutung von Migranten. Unsere Frage des Tages vom 25. Februar lautet daher: „Soll Österreich seinen Arbeitsmarkt für Ausländer aus Drittstaaten öffnen?“

0 Kommentare

Was denken Sie darüber? Ist der Personalmangel ein echtes Defizit oder nur die Folge zu niedriger Löhne? Würde Österreich von mehr Arbeitskräften profitieren? Wo sehen Sie die Vor- oder Nachteile von dieser Idee? Wie müsste die Rot-Weiß-Rot-Karte rechtlich gestaltet sein, damit ausländische Fachkräfte nicht in eine Abhängigkeit von einzelnen Arbeitgebern geraten?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
25.02.2026 11:32
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
192.250 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.003 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
134.429 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1229 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1077 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
„Wie kommt NÖ auf die Idee, mir Befehle zu geben?“
1050 mal kommentiert
Wien freut sich über ein neues Super-Labor. Die Fronten zwischen Gesundheitsstadtrat Hacker und ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
„Flughorror“: Was haben Sie schon erlebt?
Diskutieren Sie mit!
Haustiere: Welche Kuriositäten haben Sie erlebt?
Frage des Tages
Vier Jahre: Letzter Kriegswinter für die Ukraine?
Diskutieren Sie mit!
Wie politisch sollten Musiker sein?
Diskutieren Sie mit!
Würden Sie Mexiko- und USA-Reisen antreten?
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf