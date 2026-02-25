Arbeitsmarkt: Personen aus Drittstaaten zulassen?

Angesichts des massiven Personalmangels plant die Regierung, die Rot-Weiß-Rot-Karte für Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Ländern auszuweiten. Während die Wirtschaft auf Zuwanderung drängt, warnen Gewerkschaften vor der Ausbeutung von Migranten. Unsere Frage des Tages vom 25. Februar lautet daher: „Soll Österreich seinen Arbeitsmarkt für Ausländer aus Drittstaaten öffnen?“
Was denken Sie darüber? Ist der Personalmangel ein echtes Defizit oder nur die Folge zu niedriger Löhne? Würde Österreich von mehr Arbeitskräften profitieren? Wo sehen Sie die Vor- oder Nachteile von dieser Idee? Wie müsste die Rot-Weiß-Rot-Karte rechtlich gestaltet sein, damit ausländische Fachkräfte nicht in eine Abhängigkeit von einzelnen Arbeitgebern geraten?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
