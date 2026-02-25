Wettbieten um 100-Millionen-Juwel nimmt Fahrt auf

Der 19-jährige Flügelflitzer Yan Diomande von RB Leipzig zählt zu den begehrtesten Talenten Europas und das Wettbieten um den 100-Millionen-Mann nimmt langsam Fahrt auf.
FC Bayern, Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Liverpool, Paris Saint-Germain – die Liste potenzieller Interessenten ist lang. Sie bringen sich langsam in Stellung, Diomande kann sich seine neue Arbeitsstelle quasi frei aussuchen. Mit acht Toren, sechs Assists in 22 Bundesliga-Spielen spielte er sich in dieser Saison ins Rampenlicht. „Wenn er so weiterspielt, dann wird ein unmoralisches Angebot kommen. Da bin ich mir sicher. Dann wird Leipzig ihn wahrscheinlich gehen lassen. Ich rede da aber jetzt von dreistelligen Millionenbeträgen“, prophezeite Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kürzlich bei „Sky90“.
Transfer-Experte Fabrizio Romano spricht bereits von einem möglichen Wettbieten zwischen Bayern und Liverpool. Laut „Bild“ sollen die Münchner rund 60 Millionen Euro für Diomande geboten haben – doch Leipzig sagte prompt ab. Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff stellte bei Sky klar: „Ich als Aufsichtsratschef würde sagen, dass er nächste Saison noch da ist – auch wenn ein Angebot über 80 oder 90 Millionen Euro kommt.“
Bei RB Leipzig gibt man sich also gelassen. Und Diomande bleibt’s auch. „Es ist immer schön, so etwas zu hören. Aber ich habe mit keinem von den Bayern gesprochen. Dafür ist es auch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich bin glücklich hier in Leipzig und möchte weiterhin voll fokussiert sein“, sagte er bei „Bild“.
Wirbel um TikTok-Video
Ganz ruhig bleibt das Thema jedoch nicht. Ein TikTok-Video Diomandes sorgte zuletzt für Wirbel, als er über Liverpool sprach. Prompt wurden Gerüchte über einen Traumwechsel entfacht. Der Ivorer relativierte: „Da wurde draus gemacht, dass es mein Traumverein ist. Aber: In erster Linie ist es der Lieblingsverein meines Vaters. Es war immer sein großer Wunsch, mich dort irgendwann spielen zu sehen, weil er die Atmosphäre an der Anfield Road so liebt.“
Mit 36,3 km/h gehört Diomande zu den schnellsten Spielern der Liga und weiß selbst um seinen Marktwert: „Klar, ich werde meine Karriere wahrscheinlich nicht hier beenden.“ Doch Hektik? Fehlanzeige. „Wenn es so weit ist, werden wir reden. Aber wenn ich im Sommer hierbleibe, bin ich absolut glücklich.“
Sein Vertrag bei RB Leipzig läuft noch bis 2030, weshalb sich der Verein daher noch entspannt zurücklehnen und abwarten kann, welche Angebote die Top-Klubs im Sommer für Diomande machen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.