Wettbieten um 100-Millionen-Juwel nimmt Fahrt auf

FC Bayern, Tottenham Hotspur, Manchester United, FC Liverpool, Paris Saint-Germain – die Liste potenzieller Interessenten ist lang. Sie bringen sich langsam in Stellung, Diomande kann sich seine neue Arbeitsstelle quasi frei aussuchen. Mit acht Toren, sechs Assists in 22 Bundesliga-Spielen spielte er sich in dieser Saison ins Rampenlicht. „Wenn er so weiterspielt, dann wird ein unmoralisches Angebot kommen. Da bin ich mir sicher. Dann wird Leipzig ihn wahrscheinlich gehen lassen. Ich rede da aber jetzt von dreistelligen Millionenbeträgen“, prophezeite Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kürzlich bei „Sky90“.