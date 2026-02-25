Instagram und Co kurbeln Lust auf Alkohol an

Wer Influencerinnen und Influencer in sozialen Medien beim Trinken sieht, will oft selbst Alkohol trinken. Das geht aus einem US-Experiment mit 2000 jungen Erwachsenen zwischen 18 und 24 Jahren hervor. Wer entsprechende Beiträge sah, berichtete um 73 Prozent häufiger von erhöhter Lust auf Alkohol als jene, die Videos ohne diesen Bezug sahen.
Die eine Gruppe bekam Szenen von Alkoholkonsum oder alkoholbezogene Bilder gezeigt, die andere Alltagsinhalte derselben Lifestyle-Influencerinnen und -influencer – jedoch ohne Alkohol. Es handelte sich jeweils um 20 kurze Instagram-Beiträge. Bei der Auswertung berücksichtigte das Forschungsteam der Rutgers School of Public Health und der Harvard University unter anderem die tägliche Social-Media-Nutzung, bisherigen Alkoholkonsum sowie frühere Kontakte mit entsprechender Werbung. Besonders oft Alkohol trinken wollten demnach Personen, die Influencerinnen und Influencer als vertrauenswürdig und glaubwürdig einschätzten.
„Keines der Videos war eine offensichtliche Alkoholwerbung“, sagte Studienleiter Jon-Patrick Allem von der Rutgers School of Public Health. Es handle sich um subtile Alltagsszenen, wie sie Nutzerinnen und Nutzer beim Scrollen auf Plattformen wie Instagram oder TikTok sehen.
„Online-Welt beeinflusst Offline-Verhalten“
Ob das Verlangen nach Alkohol tatsächlich zum Konsum führt, zeigt das Experiment nicht. Die Autorinnen und Autoren sehen jedoch Hinweise darauf, dass digitale Inhalte das Verhalten junger Menschen beeinflussen können. Bisher konzentriere sich die Forschung vor allem auf Bildschirmzeit, das blende die Wirkung der gesehenen Inhalte aus, sagte Allem. „Die Online-Welt hat die Fähigkeit, Offline-Verhalten zu beeinflussen.“
Das Verlangen nach Alkohol entstehe erst nach dem Ansehen der Inhalte. Das Forschungsteam empfahl, soziale Medien bei Prävention stärker zu beachten, da ein früherer Alkoholeinstieg das Risiko für spätere gesundheitliche Probleme erhöhe.
