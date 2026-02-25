Instagram und Co kurbeln Lust auf Alkohol an

„Online-Welt beeinflusst Offline-Verhalten“

Ob das Verlangen nach Alkohol tatsächlich zum Konsum führt, zeigt das Experiment nicht. Die Autorinnen und Autoren sehen jedoch Hinweise darauf, dass digitale Inhalte das Verhalten junger Menschen beeinflussen können. Bisher konzentriere sich die Forschung vor allem auf Bildschirmzeit, das blende die Wirkung der gesehenen Inhalte aus, sagte Allem. „Die Online-Welt hat die Fähigkeit, Offline-Verhalten zu beeinflussen.“