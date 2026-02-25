Wer sind die schlimmsten Feinde der Hasenbabys?

David Alaba „hat nicht das Niveau“ für Real Madrid
Weltmeister übt Kritik
Alarm in Feld und Flur: Naturschützer sind derzeit in akuter Sorge um unsere (Oster-)Hasen. Doch was ist für den Tod der vielen kleinen Meister Lampes verantwortlich?
Es ist die stillste Tragödie des Frühlings. Während die Natur erwacht, geraten heimische Feldhasen in einen tödlichen Ausnahmezustand. Vor allem im Weinviertel breitet sich derzeit wieder verstärkt die Myxomatose aus – eine mutierte Virusvariante der gefürchteten Kaninchenseuche. Für Hasen und Wildkaninchen bedeutet sie oft ein qualvolles Ende.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.