Wer sind die schlimmsten Feinde der Hasenbabys?

Es ist die stillste Tragödie des Frühlings. Während die Natur erwacht, geraten heimische Feldhasen in einen tödlichen Ausnahmezustand. Vor allem im Weinviertel breitet sich derzeit wieder verstärkt die Myxomatose aus – eine mutierte Virusvariante der gefürchteten Kaninchenseuche. Für Hasen und Wildkaninchen bedeutet sie oft ein qualvolles Ende.